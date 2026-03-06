Errore in Moto2 per un "giro fantasma": la classifica corretta del GP Thailandia

Segnalato un errore nel calcolo dei punti nel GP Thailandia, interrotto da una doppia bandiera rossa: la situazione aggiornata.
Punteggio infine dimezzato per i sette giri
complessivi della gara Moto2
dello scorso weekend al Buriram. La classifica originaria prevedeva punteggio pieno, quindi con il vincitore Manuel Gonzalez a 25 punti, Izan Guevara a 20 punti, Daniel Holgado a 16 punti e via discorrendo. C'è stato però un errore di calcolo, ovvero è stato conteggiato un giro in più rispetto a quanti effettivamente disputati dai piloti Moto2. Un problema dovuto al race control software, che ha aggiunto erroneamente un giro invece non valido alla seconda ripartenza, quella definitiva per la mini-gara finale
che ha assegnato vittoria, podio e classifica del primo GP del Mondiale 2026. Il guaio è stato ora corretto: ecco la comunicazione e la classifica generale definitiva.
La nota ufficiale
Da un'analisi sui risultati della Moto2 in Thailandia è emerso un errore nella distanza di gara completata. I risultati iniziali prevedevano l'assegnazione del punteggio pieno. In condizioni standard, il race control software segnala che il 50% della distanza di gara stabilita non è stato completato, quando vengono attribuiti la metà dei punti.
A causa delle diverse partenze avvenute nel Gran Premio della Thailandia, il singolo giro completato al secondo via, che sarebbe dovuto essere reso nullo, è stato invece considerato nel calcolo della distanza di gara completata, quindi non corretto. Regole alla mano, l'effettiva distanza di gara completata prevede l'assegnazione di metà punteggio. L'attribuzione è stata quindi aggiornata e corretta, così come la classifica genera. Per prevenire simili episodi in futuro, i passaggi di verifica verranno ulteriormente implementati.
La nuova classifica
1. Manuel Gonzalez - 12,5 punti
2. Izan Guevara - 10 punti
3. Daniel Holgado - 8 punti
4. Ivan Ortola - 6,5 punti
5. Collin Veijer - 5,5 punti
6. Celestino Vietti - 5 punti
7. Alonso Lopez - 4,5 punti
8. Daniel Munoz - 4 punti
9. Deniz Oncu - 3,5 punti
10. Ayumu Sasaki - 3 punti
11. Aron Canet - 2,5 punti
12. Alex Escrig - 2 punti
13. Tony Arbolino - 1,5 punti
14. Barry Baltus - 1 punto
15. Alberto Ferrandez - 0,5 punti
