Errore in Moto2 per un "giro fantasma": la classifica corretta del GP Thailandia

Segnalato un errore nel calcolo dei punti nel GP Thailandia, interrotto da una doppia bandiera rossa: la situazione aggiornata.

sette giri complessivi della gara Punteggio infine dimezzato per icomplessivi della gara Moto2 dello scorso weekend al Buriram. La classifica originaria prevedeva punteggio pieno, quindi con il vincitore Manuel Gonzalez a 25 punti, Izan Guevara a 20 punti, Daniel Holgado a 16 punti e via discorrendo. C'è stato però un errore di calcolo, ovvero è stato conteggiato un giro in più rispetto a quanti effettivamente disputati dai piloti Moto2. Un problema dovuto al race control software, che ha aggiunto erroneamente un giro invece non valido alla seconda ripartenza, quella definitiva per la mini-gara finale che ha assegnato vittoria, podio e classifica del primo GP del Mondiale 2026. Il guaio è stato ora corretto: ecco la comunicazione e la classifica generale definitiva.

La nota ufficiale

Da un'analisi sui risultati della Moto2 in Thailandia è emerso un errore nella distanza di gara completata. I risultati iniziali prevedevano l'assegnazione del punteggio pieno. In condizioni standard, il race control software segnala che il 50% della distanza di gara stabilita non è stato completato, quando vengono attribuiti la metà dei punti.

A causa delle diverse partenze avvenute nel Gran Premio della Thailandia, il singolo giro completato al secondo via, che sarebbe dovuto essere reso nullo, è stato invece considerato nel calcolo della distanza di gara completata, quindi non corretto. Regole alla mano, l'effettiva distanza di gara completata prevede l'assegnazione di metà punteggio. L'attribuzione è stata quindi aggiornata e corretta, così come la classifica genera. Per prevenire simili episodi in futuro, i passaggi di verifica verranno ulteriormente implementati.

La nuova classifica

1. Manuel Gonzalez - 12,5 punti

2. Izan Guevara - 10 punti

3. Daniel Holgado - 8 punti

4. Ivan Ortola - 6,5 punti

5. Collin Veijer - 5,5 punti

6. Celestino Vietti - 5 punti

7. Alonso Lopez - 4,5 punti

8. Daniel Munoz - 4 punti

9. Deniz Oncu - 3,5 punti

10. Ayumu Sasaki - 3 punti

11. Aron Canet - 2,5 punti

12. Alex Escrig - 2 punti

13. Tony Arbolino - 1,5 punti

14. Barry Baltus - 1 punto

15. Alberto Ferrandez - 0,5 punti