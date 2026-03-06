Mondiale MX 2026 al via: novità Bariloche, big in fermento e guida TV su Rai/Eurosport

Un nuovo circuito per il via del Mondiale Motocross 2026: favoriti, assenti, piloti da osservare e il programma TV.

è l'uomo da battere inparte come riferimento in. Scatta nei prossimi giorni il Mondiale Motocross 2026 ed il punto di partenza sarà il Sud America, ma con una grande novità. La storia del campionato delle ruote tassellate con l'Argentina non è breve, ma ilsarà una nuova sede, a 85 km a sud rispetto al precedente riferimento, il circuito di Villa La Angostura, che l'anno scorso ha ospitato un evento MX in un clima torrido. Questa zona più a sud dell'equatore protette un clima più mite, sembra su un tracciato sempre veloce e con cambi di pendenza. Una novità per tutti che potrebbe subito mescolare le carte e mostrare qualche sorpresa. La diretta è garantita in primis sul sito ufficiale mxgp-tv.com (in abbonamento), il weekend sarà visibile anche su Discovery+ ed HBO Max, per l'Italia garantita la diretta streaming delle Gare 2 su Rai Play, mentre Rai Sport ed Eurosport 1 trasmetteranno le gare solo in differita.