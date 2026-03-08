Bezzecchi pronto a sfidare Marquez: "Non ho paura di lui"

Marco Bezzecchi ha iniziato la stagione MotoGP 2026 come un serio contendente al titolo. Il pilota romagnolo dell'Aprilia aveva lasciato il segno già l'anno scorso, soprattutto nel finale di campionato, ha impressionato nei test invernali e ora sembra aver fatto un altro passo in avanti. Merito anche della Casa di Noale, che ha apportato progressi decisivi nell'evoluzione della RS-GP26.

Un'Aprilia a misura del 'Bez'

La combinazione del suo stile di guida con lo sviluppo tecnico di Aprilia ha dato vita a un connubio davvero entusiasmante. Bezzecchi intende giocarsela alla pari con i big della MotoGP: Marc Marquez, Pedro Acosta e la corazzata Ducati. Probabilmente quest'anno la lotta al vertice, soprattutto nelle fasi iniziali, sarà una battaglia a largo raggio, con più protagonisti. E non una semplice sfida interna tra le moto di Borgo Panigale. In ogni caso l'allievo della VR46 Academy non avverte particolare pressione su di sé. "La pressione è sulla Ducati perché ha vinto l'anno scorso".

Aprilia gli ha dato piena fiducia, tanto da rinnovargli il contratto ancor prima che il Mondiale cominciasse. Ad oggi è l'unico pilota ad aver messo la propria firma ufficiale sul mercato piloti, che finora resta stranamente in silenzio. Una decisione che conferma l'impegno della Casa nei confronti del 'Bez' come pilastro del proprio progetto MotoGP. "Hanno avuto quella fiducia in me l'anno scorso, anche se venivo da una stagione difficile - spiega l'atleta riccioluto al 'Corriere della Sera' -. I buoni risultati hanno contribuito a consolidare il rapporto... Avevo altre offerte, ma ho deciso di rimanere perché cercavo una partnership solida e con un futuro".

La sfida con Marquez

Se inizi con la paura, parti sconfitto. E io non avevo paura nemmeno l'anno scorso", ha ammesso Marco Bezzecchi. Sicuramente l'influenza di Valentino Rossi si fa sentire, si allena al suo fianco da sempre, dispensandogli non solo consigli professionali ma anche di vita. "La mia famiglia mi ha instillato valori fondamentali, ma sono stato anche fortunato ad avere Valentino Rossi al mio fianco. Ho visto come lavora e mi ha dato consigli, insieme agli altri piloti dell'Academy, che avevano più esperienza di me". Il rivale numero 1 resta la Ducati di Marc Marquez, nonostante l'inizio sfortunato del campione in carica. Bisogna crederci e lottare, GP dopo GP, senza farsi condizionare dal palmares dello spagnolo.

La figura dei genitori

Tra le persone che gli stanno accanto, una nota di merito particolare va sicuramente a suo padre, Vito. "Innanzitutto, mi ha insegnato a lavorare, mi ha subito messo in officina con lui. Mi ha sempre accompagnato alle gare e mi conosce come il palmo della sua mano", ha proseguito il #72. Oggi, suo padre rimane parte integrante della sua vita quotidiana nel paddock MotoGP. "Posso parlare con lui di qualsiasi cosa. Ora è il mio assistente. Ai Gran Premi è un supporto fondamentale , soprattutto nei momenti cruciali in cui la tensione sale... Non lo cambierei per niente al mondo; abbiamo un equilibrio fantastico", ha rivelato.

Il pilota ha dedicato anche qualche parola alla madre, Daniela, che ha avuto un ruolo significativo nella sua crescita fuori dalla pista. "Mia madre viene alle gare quando può, ma è altrettanto importante. Non voleva che mi concentrassi su una sola cosa e mi ha spinto a finire la scuola. L'amore di una madre è incomparabile".