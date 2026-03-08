MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Formula 1 Australia: dominio Russell e Antonelli, Mercedes di un altro pianeta

Formula 1
di Riccardo Ventura
domenica, 08 marzo 2026 alle 6:55
Russell
La nuova era della Formula 1 è cominciata a Melbourne con una Mercedes dominante, George Russell e Kimi Antonelli sono arrivati quasi in parata, precedendo Charles Leclerc: la Ferrari c’è.
George Russell conquista la prima vittoria della stagione, la sesta in Formula 1. Il pilota della Mercedes sfrutta al massimo la sua vettura, dopo una partenza non proprio eccelsa. Il britannico, tuttavia, resta calmo dopo una lotta con Charles Leclerc per poi sfruttare una Virtual Safety Car per rientrare ai box. George da lì in poi fa il suo ritmo e torna leader dopo la sosta delle rosse e non perde più la posizione. La vettura di Stoccarda è quella da battere ma ci sono margini per le altre per recuperare.

La Ferrari è viva

Andrea Kimi Antonelli completa la festa Mercedes piazzandosi secondo, dopo che anche lui ha sofferto alla partenza. Antonelli quest’anno può farci sognare ed oggi ha raccolto il massimo avendo contro un compagno davvero in forma. Subito dietro le due Ferrari che arrivano in lotta per il podio. La vettura di Maranello c’è ed ha mostrato un punto di forza importante, ovvero, quello allo scatto dopo lo spegnimento dei semafori. Leclerc ha lottato come un leone all’inizio ma per il momento la SF-26 non è a livello di vincere. Il monegasco è giunto davanti ad un ritrovato Lewis Hamilton che torna a respirare un’aria a lui più consona. Il campione in carica di Formula 1 Lando Norris non va oltre la quinta piazza e per la McLaren i lavori da fare in casa sono tanti.
Max Verstappen scattato ventesimo giunge sesto, l’olandese della Red Bull ha rimontato come una furia: quando partirà più avanti sarà anche lui in partita. Settimo un ottimo Oliver Bearman con la Haas davanti alla star della giornata. Il novellino della Formula 1 Arvid Lindblad con la Racing Bulls giunge ottavo dopo una prova tutta all’attacco. Gabriel Bortoleto con il nono posto in questo GP d’Australia regala i primi due punti alla AUDI nella sua storia. La top10 viene chiusa da Pierre Gasly con la Alpine dando un segnale positivo dopo il 2025.

Piastri combina la frittata prima dell'inizio della gara 

Oscar Piastri non ha preso parte alla gara perché durante il giro di schieramento ha messo a muro la sua McLaren. Una doccia fredda per il pubblico di casa che si è vista privata ancora prima del via, del suo beniamino. Isack Hadjar si è ritirato nel corso del dodicesimo giro: il motore Ford novità Red Bull ha ceduto di schianto. . Saluta la prova poco dopo Valteri Bottas con la neonata Cadillac. Ritirate entrambe le Aston Martin come era prevedibile per via del motore Honda. Nico Hulkenberg bagna male l’inizio della stagione dato che nemmeno lui prende parte alla gara. Il tedesco ha riscontrato un problema sulla sua AUDI, ma va detto che per la casa dei quattro cerchi questo è un esordio in Formula 1 e ci poteva stare un problema così.

Arrivo del GP di Australia

arrivo (1)

Leggi anche

F1 riparte dall'Australia: quanti ricordi fra le strade di Melbourne, ma c'è anche una pagina neraF1 riparte dall'Australia: quanti ricordi fra le strade di Melbourne, ma c'è anche una pagina nera
Australia, highlights: incidenti, pezzi persi per la pista e le Ferrari a rilento, la F1 è un circoAustralia, highlights: incidenti, pezzi persi per la pista e le Ferrari a rilento, la F1 è un circo
“Come ho progettato il mio sogno” la biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su Amazon e in tutte le librerie.
Foto: Formula 1
George Russell

diRiccardo Ventura

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

F1 GP Australia: le highlights della gara
Formula 1

GP Australia: highlights della gara, mezzo milione di spettatori in circuito!

08 marzo 2026
Formula 1 Australia, le highlight: Lando Norris ha centrato in pieno il soffiatore perso in pista dalla Mercedes di Kimi Antonelli
Formula 1

Australia, highlights: incidenti, pezzi persi per la pista e le Ferrari a rilento, la F1 è un circo

07 marzo 2026

Altre notizie

F1 GP Australia: le highlights della gara

GP Australia: highlights della gara, mezzo milione di spettatori in circuito!

Formula 1
Daytona 200

Josh Herrin centra un operatore TV e la 5^ vittoria record alla Daytona 200

In Pista
mxgp-vialle-qualifiche

Argentina infuocata: Vialle show in MXGP, Ducati nei 10, colpi di scena tra i big

Motocross
Aleix Espargaro

Aleix Espargaró nella bufera: replica alle critiche e scontro con il team

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez

Marc Marquez frena sul rinnovo: "A Ducati ho chiesto una cosa chiara"

MotoGP
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP nel box a Buriram, Thailandia

Di Giannantonio punta altissimo con VR46: "Posso provare a vincere il Mondiale"

MotoGP
Marc Marquez

Tensione nel box Ducati: cosa è successo dopo la sanzione a Marquez

MotoGP
Bahattin Sofuoglu a Phillip Island

Sofuoglu, il nipote che lotta nell’ombra: senza una moto competitiva il suo potenziale resta nascosto

Superbike
moto2-podium

Errore in Moto2 per un "giro fantasma": la classifica corretta del GP Thailandia

In Pista

Loading