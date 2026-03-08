Formula 1 Australia: dominio Russell e Antonelli, Mercedes di un altro pianeta

La nuova era della Formula 1 è cominciata a Melbourne con una Mercedes dominante, George Russell
e Kimi Antonelli sono arrivati quasi in parata, precedendo Charles Leclerc: la Ferrari c’è.
George Russel
l conquista la prima
vittoria della stagione, la sesta in Formula 1. Il pilota della
Mercedes sfrutta al massimo la sua vettura, dopo una partenza non proprio
eccelsa. Il britannico, tuttavia, resta calmo dopo una lotta con Charles
Leclerc per poi sfruttare una Virtual Safety Car per rientrare ai box. George da lì in
poi fa il suo ritmo e torna leader dopo la sosta delle rosse e non perde più la
posizione. La vettura di Stoccarda è quella da battere ma ci sono margini per
le altre per recuperare.
La Ferrari è viva
Andrea Kimi Antonelli completa la festa
Mercedes piazzandosi secondo, dopo che anche lui ha sofferto alla partenza. Antonelli
quest’anno può farci sognare ed oggi ha raccolto il massimo avendo contro un
compagno davvero in forma. Subito dietro le due Ferrari che arrivano in lotta
per il podio. La vettura di Maranello c’è ed ha mostrato un punto di forza
importante, ovvero, quello allo scatto dopo lo spegnimento dei semafori.
Leclerc ha lottato come un leone all’inizio ma per il momento la SF-26 non è a
livello di vincere. Il monegasco è giunto davanti ad un ritrovato Lewis Hamilton
che torna a respirare un’aria a lui più consona. Il campione in carica di
Formula 1 Lando Norris non va oltre la quinta piazza e per la McLaren i lavori
da fare in casa sono tanti.
Max Verstappen scattato ventesimo giunge
sesto, l’olandese della Red Bull ha rimontato come una furia: quando partirà
più avanti sarà anche lui in partita. Settimo un ottimo Oliver Bearman con la Haas davanti
alla star della giornata. Il novellino della Formula 1 Arvid Lindblad con la
Racing Bulls giunge ottavo dopo una prova tutta all’attacco. Gabriel Bortoleto
con il nono posto in questo GP d’Australia regala i primi due punti alla AUDI
nella sua storia. La top10 viene chiusa da Pierre Gasly con la Alpine dando un
segnale positivo dopo il 2025.
Piastri combina la frittata prima dell'inizio della gara
Oscar Piastri non ha preso parte alla
gara perché durante il giro di schieramento ha messo a muro la sua McLaren. Una
doccia fredda per il pubblico di casa che si è vista privata ancora prima del
via, del suo beniamino. Isack Hadjar si è ritirato nel corso del dodicesimo
giro: il motore Ford novità Red Bull ha ceduto di schianto. . Saluta la prova poco
dopo Valteri Bottas con la neonata Cadillac. Ritirate entrambe le Aston Martin come
era prevedibile per via del motore Honda. Nico Hulkenberg bagna male l’inizio
della stagione dato che nemmeno lui prende parte alla gara. Il tedesco ha riscontrato
un problema sulla sua AUDI, ma va detto che per la casa dei quattro cerchi
questo è un esordio in Formula 1 e ci poteva stare un problema così.
Arrivo del GP di Australia
Foto: Formula 1