Formula 1 Australia: Verstappen, guardate che botto! La pole è un dominio Mercedes

La Mercedes apre questa nuova epoca della Formula 1 dominando qualifica del GP Australia con Russell e Antonelli in parata. Parte con il botto invece l'avventura di Verstappen: partirà dal fondo. E le Ferrari?
George Russell
mostra subito i muscoli e il potenziale della Mercedes prendendosi la prima
Pole della stagione. E' l’ottava in Formula 1 per il britannico che raggiunge i
connazionali John Surtees e Jenson Button oltre al nostro Riccardo Patrese. La supremazia
delle Frecce d’argento si materializza grazie anche ad Andrea Kimi Antonelli che però,
è sotto investigazione per aver perso un soffiatore lasciato incredibilmente a bordo dal team. Il pezzo è finito sotto
la gomma di Lando Norris, danneggiando l'ala della McLaren. Spettacolare Isack Hadjar che piazza la Red
Bull in seconda fila davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. A questo punto Max Verstappen
non può che rammaricarsi: la moposto anglo-austriaca c'è.
Ferrari indietro tutta
La Ferrari aveva cominciato benissimo il fine settimana di Melbourne ma al momento della verità è clamorosamente andata in calando: Lewis Hamilton partirà in quarta fila (settimo tempo). Il passo gara c’è,
quindi bisogna rimanere calmi e provare a fare almeno podio in questa prova inaugurale
. La terza fila è
tutta papaya con Oscar Piastri davanti a Norris. Bene le Racing Bulls con Liam
Lawson ottavo davanti a Arvid Lindbland. Gabriel Bortoleto ha portato l’Audi in
Q3 ma purtroppo non è riuscito a fare per via di un problema elettrico sulla vettura della marca tedesca che debutta in F1
Il grande colpo di scena della giornata si è verificato a sette minuti dalla fine della Q1, ovvero quando, Max Verstappen è andato a muro in curva 1. La sua
Red Bull ha avuto un blocco al posteriore portando l’olandese a non poter effettuare
la curva. L'olandese sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento. L’ultima fila sarà composta dalla Williams di
Carlos Sainz e la Aston Martin di Lance Stroll che non hanno girato. I problemi
di affidabilità colpiscono sin da subito in questa nuova era di Formula 1, con
la scuderia di Silverstone che pare volter tagliare i suoi rapporti con Honda.
Fernando Alonso ha provato a guidare sopra i problemi e lottando guadagna un’ottima
sedicesima posizione.
Griglia
di partenza della Formula 1 nel GP di Australia
“Come ho progettato il mio sogno” la
biografia di Adrian Newey il “mago” dei tecnici di Formula 1. In vendita su
Amazon
e in tutte le librerie.
Foto: social Formula 1