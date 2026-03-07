MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Formula 1 Australia: Verstappen, guardate che botto! La pole è un dominio Mercedes

Formula 1
di Riccardo Ventura
sabato, 07 marzo 2026 alle 7:33
Russell (1)
La Mercedes apre questa nuova epoca della Formula 1 dominando qualifica del GP Australia con Russell e Antonelli in parata. Parte con il botto invece l'avventura di Verstappen: partirà dal fondo. E le Ferrari?
George Russell mostra subito i muscoli e il potenziale della Mercedes prendendosi la prima Pole della stagione. E' l’ottava in Formula 1 per il britannico che raggiunge i connazionali John Surtees e Jenson Button oltre al nostro Riccardo Patrese. La supremazia delle Frecce d’argento si materializza grazie anche ad Andrea Kimi Antonelli che però, è sotto investigazione per aver perso un soffiatore lasciato incredibilmente a bordo dal team. Il pezzo è finito sotto la gomma di Lando Norris, danneggiando l'ala della McLaren. Spettacolare Isack Hadjar che piazza la Red Bull in seconda fila davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. A questo punto Max Verstappen non può che rammaricarsi: la moposto anglo-austriaca c'è.

Ferrari indietro tutta

La Ferrari aveva cominciato benissimo il fine settimana di Melbourne ma al momento della verità è clamorosamente andata in calando: Lewis Hamilton partirà in quarta fila (settimo tempo). Il passo gara c’è, quindi bisogna rimanere calmi e provare a fare almeno podio in questa prova inaugurale. La terza fila è tutta papaya con Oscar Piastri davanti a Norris. Bene le Racing Bulls con Liam Lawson ottavo davanti a Arvid Lindbland. Gabriel Bortoleto ha portato l’Audi in Q3 ma purtroppo non è riuscito a fare per via di un problema elettrico sulla vettura della marca tedesca che debutta in F1
Il grande colpo di scena della giornata si è verificato a sette minuti dalla fine della Q1, ovvero quando, Max Verstappen è andato a muro in curva 1. La sua Red Bull ha avuto un blocco al posteriore portando l’olandese a non poter effettuare la curva. L'olandese sarà costretto a scattare dal fondo dello schieramento. L’ultima fila sarà composta dalla Williams di Carlos Sainz e la Aston Martin di Lance Stroll che non hanno girato. I problemi di affidabilità colpiscono sin da subito in questa nuova era di Formula 1, con la scuderia di Silverstone che pare volter tagliare i suoi rapporti con Honda. Fernando Alonso ha provato a guidare sopra i problemi e lottando guadagna un’ottima sedicesima posizione.

Griglia di partenza della Formula 1 nel GP di Australia

Qualifica (1)

Max Verstappen

diRiccardo Ventura

