Ricambio generazionale nel CIV Superbike: invasione di under-25

La formula regolamentare Production Bike funziona: nel CIV Superbike si abbassa l'età media con sempre più giovani talenti al via.

Se vogliamo, per anni nel CIV Superbike si è andati avanti con diversi luoghi comuni. "Il campionato dei pensionati, il cimitero degli elefanti" e chi più ne ha, più ne metta. Con l'evidenza dei fatti, si può parlare di dicerie. Sebbene il ricambio generazionale dei nostri talenti abbia subito un brusco rallentamento, di recente qualcosa si è mosso nella top class tricolore. Lo testimonia il gran numero di giovani piloti attesi al via della stagione 2026, con tanti under-25 da seguire e pronti a stupire.

RICAMBIO GENERAZIONALE

Il CIV Superbike, alle prese negli ultimi anni con un drastico calo degli iscritti superando vari accorgimenti tecnici, necessitava di una "scossa". L'introduzione nel 2025 della classe Production Bike, nonostante qualche elemento di discussione emerso in corso d'opera, ha ridato linfa al movimento delle Superbike. Una formula regolamentare semplificata (moto pressoché di serie soggette a price cup per contenere i costi), da quest'anno estesa a tutta la categoria dopo una stagione di sperimentazione. Numeri alla mano: una scelta rivelatasi particolarmente azzeccata, rappresentando un compromesso per correre nella top class tricolore con minori problematiche dal punto di vista economico. Anche per questa ragione si sta assistendo ad un ricambio generazionale. Sempre più giovani sposano la causa del CIV Superbike, intravedendo qui una prospettiva di carriera. Mentre i veterani, i grandi interpreti della categoria, restano.

GIOVANI LEONI E VECCHIE VOLPI

Di fatto, il confronto tra i "giovani leoni" e le "vecchie volpi" del nostro movimento motociclistico (ma non solo) è uno dei nuovi elementi d'interesse del CIV Superbike. I baby-piloti si confrontano con gli specialisti della categoria, maturando una proverbiale esperienza formativa in un campionato dall'elevato tasso di professionalità. Il semplice fatto di battere i veterani del CIV Superbike (Michele Pirro in primis), costituisce per tutti loro un traguardo da raggiungere per affermarsi tra i grandi del motociclismo italiano.

IL CAMPIONE DEL CIV SUPERBIKE? UN CLASSE '97

Prima di scoprire i volti nuovi dello schieramento, doveroso rimarcare che il Campione in carica altri non è se non Alessandro Delbianco (DMR Racing Yamaha). Dal 2020 a questa parte presenza fissa del CIV Superbike, 'DB52' resta pur sempre un classe 1997, tanto da conquistare il titolo da neo-28enne: un'età non propriamente da "dinosauro". Ormai è diventato un veterano della serie anche Samuele Cavalieri (Broncos Racing Ducati), coetaneo di Delbianco, prossimo ad affrontare la sua nona stagione. Che dire poi di Gabriele Giannini (23 anni, nella foto d'apertura) e Nicholas Spinelli (24), saliti a più riprese sul podio nel 2025 all'esordio nel CIV Superbike. Ancor più giovane di loro Matteo Morri, 21enne rivelazione della classe Production Bike, passato in un sol colpo dal CIV Moto3 alla Ducati V4 di Grandi Corse.

CRESCONO GLI UNDER-25

Photo credit: Dani Guazzetti

