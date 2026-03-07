Argentina infuocata: Vialle show in MXGP, Ducati nei 10, colpi di scena tra i big

Tom Vialle subito in pole in MXGP , in MX2 brilla Sacha Coenen, non mancano colpi di scena. Cronaca e classifiche delle gare di qualifica in Argentina.

Tom Vialle ( Che affermazione alla prima gara MXGP, anche se solo di qualifica: Honda HRC Petronas ) sbaraglia la concorrenza e si impone in pole position! KTM si comporta bene con Lucas Coenen ed Andrea Adamo, sorprese e colpi di scena dagli attesi assi della categoria: Herlings cade presto, Gajser incappa in seguito in una scivolata, Febvre non brilla. Nei 10 sia Mattia Guadagnini che Ducati con Calvin Vlaanderen.

In MX2 si impone invece Sacha Coenen (KTM), dal secondo giro in fuga solitaria e infine vincitore della gara di qualifica. Colpo di scena dal campione in carica Laengenfelder, presto a terra e quindi subito "eliminato" dalla lotta al vertice! Domani è tempo di GP Argentina con le quattro gare previste, ecco intanto i risultati delle qualifiche.

MX2: KTM tra pole e sorprese

Sacha Coenen aveva già mandato segnali col miglior crono in Time Practice, si conferma nella gara di qualifica. Quando si abbassano i cancelletti però non mancano contatti e problemi fin dal via: il grande colpo di scena è vedere il campione in carica Simon Laengenfelder subito fuori dalla corsa al vertice per una caduta! Scatta alla grande invece il rookie Janis Reisulis (Yamaha), che approfitta nel mucchio iniziale per prendere presto il comando, seguono Coenen e Farres (Triumph), finché al secondo giro non c'è il cambio al vertice definitivo. Coenen risale e passa in testa: quel momento è una fuga solitaria del pilota KTM, che si prende di forza la prima pole position del 2026. Ottime qualifiche per Triumph, P2 con Guillem Farres, e bella rimonta di Mathis Valin (Kawasaki) per il 3° posto finale.

MXGP: Vialle debutto show

Due titoli MX2, due titoli Supercross 250... E Tom Vialle, debuttante in 450 con Honda HRC Petronas, ha già chiarito le sue intenzioni di gloria anche in questa classe. Certo parte bene, visto che detta legge dall'inizio alla fine di queste qualifiche in Argentina, prendendosi la pole position! Una fuga solitaria, approfittando del "mucchio selvaggio" al via, con le KTM di Lucas Coenen e Andrea Adamo a debita distanza, ma a completare la top 3 di questa prima gara di qualifica. Anonimo il campione in carica Romain Febvre (Kawasaki), 5° alla bandiera a scacchi, colpi di scena invece per Herlings e Gajser: l'olandese neo Honda scivola nel corso del primo giro ed è fuori dalla lotta di vertice, non brilla nemmeno lo sloveno neo Yamaha, poi incappato in una caduta. Mattia Guadagnini chiude in 8^ posizione, Calvin Vlaanderen porta Ducati in top 10, la sfiora anche Andrea Bonacorsi con un'ottima rimonta.