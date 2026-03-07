MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Argentina infuocata: Vialle show in MXGP, Ducati nei 10, colpi di scena tra i big

Motocross
di Diana Tamantini
sabato, 07 marzo 2026 alle 20:50
mxgp-vialle-qualifiche
Tom Vialle subito in pole in MXGP, in MX2 brilla Sacha Coenen, non mancano colpi di scena. Cronaca e classifiche delle gare di qualifica in Argentina.
Che affermazione alla prima gara MXGP, anche se solo di qualifica: Tom Vialle (Honda HRC Petronas) sbaraglia la concorrenza e si impone in pole position! KTM si comporta bene con Lucas Coenen ed Andrea Adamo, sorprese e colpi di scena dagli attesi assi della categoria: Herlings cade presto, Gajser incappa in seguito in una scivolata, Febvre non brilla. Nei 10 sia Mattia Guadagnini che Ducati con Calvin Vlaanderen.
In MX2 si impone invece Sacha Coenen (KTM), dal secondo giro in fuga solitaria e infine vincitore della gara di qualifica. Colpo di scena dal campione in carica Laengenfelder, presto a terra e quindi subito "eliminato" dalla lotta al vertice! Domani è tempo di GP Argentina con le quattro gare previste, ecco intanto i risultati delle qualifiche.

MX2: KTM tra pole e sorprese

Sacha Coenen aveva già mandato segnali col miglior crono in Time Practice, si conferma nella gara di qualifica. Quando si abbassano i cancelletti però non mancano contatti e problemi fin dal via: il grande colpo di scena è vedere il campione in carica Simon Laengenfelder subito fuori dalla corsa al vertice per una caduta! Scatta alla grande invece il rookie Janis Reisulis (Yamaha), che approfitta nel mucchio iniziale per prendere presto il comando, seguono Coenen e Farres (Triumph), finché al secondo giro non c'è il cambio al vertice definitivo. Coenen risale e passa in testa: quel momento è una fuga solitaria del pilota KTM, che si prende di forza la prima pole position del 2026. Ottime qualifiche per Triumph, P2 con Guillem Farres, e bella rimonta di Mathis Valin (Kawasaki) per il 3° posto finale.

MXGP: Vialle debutto show 

Due titoli MX2, due titoli Supercross 250... E Tom Vialle, debuttante in 450 con Honda HRC Petronas, ha già chiarito le sue intenzioni di gloria anche in questa classe. Certo parte bene, visto che detta legge dall'inizio alla fine di queste qualifiche in Argentina, prendendosi la pole position! Una fuga solitaria, approfittando del "mucchio selvaggio" al via, con le KTM di Lucas Coenen e Andrea Adamo a debita distanza, ma a completare la top 3 di questa prima gara di qualifica. Anonimo il campione in carica Romain Febvre (Kawasaki), 5° alla bandiera a scacchi, colpi di scena invece per Herlings e Gajser: l'olandese neo Honda scivola nel corso del primo giro ed è fuori dalla lotta di vertice, non brilla nemmeno lo sloveno neo Yamaha, poi incappato in una caduta. Mattia Guadagnini chiude in 8^ posizione, Calvin Vlaanderen porta Ducati in top 10, la sfiora anche Andrea Bonacorsi con un'ottima rimonta.

Leggi anche

Adamo, Bonacorsi, Forato, Guadagnini: giovani leoni azzurri pronti alla sfida MXGP 2026Adamo, Bonacorsi, Forato, Guadagnini: giovani leoni azzurri pronti alla sfida MXGP 2026
Mondiale MX 2026 al via: novità Bariloche, big in fermento e guida TV su Rai/EurosportMondiale MX 2026 al via: novità Bariloche, big in fermento e guida TV su Rai/Eurosport
"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
MX2MXGP

diDiana Tamantini

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

mxgp-adamo-bonacorsi-forato-guadagnini
Motocross

Adamo, Bonacorsi, Forato, Guadagnini: giovani leoni azzurri pronti alla sfida MXGP 2026

07 marzo 2026
motocross-argentina-bariloche-2026
Motocross

Mondiale MX 2026 al via: novità Bariloche, big in fermento e guida TV su Rai/Eurosport

06 marzo 2026

Altre notizie

F1 GP Australia: le highlights della gara

GP Australia: highlights della gara, mezzo milione di spettatori in circuito!

Formula 1
Russell

Formula 1 Australia: dominio Russell e Antonelli, Mercedes di un altro pianeta

Formula 1
Daytona 200

Josh Herrin centra un operatore TV e la 5^ vittoria record alla Daytona 200

In Pista
Aleix Espargaro

Aleix Espargaró nella bufera: replica alle critiche e scontro con il team

MotoGP

Articoli popolari

Marc Marquez

Marc Marquez frena sul rinnovo: "A Ducati ho chiesto una cosa chiara"

MotoGP
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP nel box a Buriram, Thailandia

Di Giannantonio punta altissimo con VR46: "Posso provare a vincere il Mondiale"

MotoGP
Marc Marquez

Tensione nel box Ducati: cosa è successo dopo la sanzione a Marquez

MotoGP
Bahattin Sofuoglu a Phillip Island

Sofuoglu, il nipote che lotta nell’ombra: senza una moto competitiva il suo potenziale resta nascosto

Superbike
moto2-podium

Errore in Moto2 per un "giro fantasma": la classifica corretta del GP Thailandia

In Pista

Loading