Toni Bou infinito: 39 anni e 39 corone Trial, Repsol Honda ancora in festa

Storie di Moto
di Diana Tamantini
sabato, 07 marzo 2026 alle 16:08
bou-leggenda-trial-honda
Toni Bou leggenda senza fine: un altro titolo mondiale nella sua incredibile carriera!
Il conteggio continua inarrestabile: ora siamo a quota 39 iridi nel Trial, 20 in X-Trial (la specialità indoor). Toni Bou continua ad impreziosire la sua già leggendaria carriera con un'altra corona mondiale, proseguendo così la ribattezzata "era del lupo". Tanti titoli mondiali quanti anni d'età per il 39enne catalano, già da tempo il pilota più vincente di tutti i tempi in questa specialità, davanti a Dougie Lampkin (erede di successo di una famiglia leggendaria) ed al già ritirato Jordi Tarres, ma l'alfiere Repsol Honda HRC continua ad avere una fame insaziabile di successi, oltre ad un talento davvero incolmabile. Per l'Ala Dorata anche quest'anno è doppia festa Mondiale con il suo grande eroe del trial.

Toni Bou, leggenda Trial e gioiello Honda 

Pensare che non era neanche in perfetta forma per un infortunio ad una spalla sul quale ha dovuto lavorare parecchio... Eppure si riprende il filo proprio dal 2025, quando il catalano aveva già messo in tasca il titolo Trial outdoor, il 19° della sua carriera, portando quindi a 38 le sue "medaglie d'oro" complessive nella specialità a livello mondiale. Da 19 anni non fa che imporsi in entrambi i campionati, mettendo a referto un dominio stellare. Ma a quanto pare a Toni Bou non basta mai, ecco quindi un altro gioiello prezioso con due round d'anticipo. Per la gioia di HRC, che continua a soffrire nella velocità (il piatto piange da tempo in MotoGP e Superbike), mentre invece raccoglie sempre risultati di peso nell'offroad.
"Continuiamo a sognare": una frase breve, ma molto significativa da parte di Repsol Honda HRC comparsa sui social assieme ai post di celebrazione per Toni Bou. Un binomio storico interrotto in MotoGP, che invece è ben saldo nel Trial e si tiene stretto il suo pluricampione, blindato al momento fino al 2027. Guardando all'attualità, è stata un'altra esibizione al Chalon-Sur-Saône in Francia: letteralmente sbaragliata la concorrenza, anche il compagno di squadra Gabriel Marcelli s'è solo potuto inchinare e lasciare al collega il successo numero 98 nella serie indoor, per un totale di 116 podi in 128 gare. Il prossimo weekend toccherà al Trial delle Nazioni e la Spagna conterà su entrambi gli assi HRC: per Toni Bou in particolare, la pronta possibilità di ritoccare ancora la sua leggenda.

"Se sei incerto...tieni aperto!" la biografia di Giovanni Di Pillo disponibile in libreria e su Amazon Libri
Trial

diDiana Tamantini

