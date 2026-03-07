Da Rio 2016 alle piste europee: la storia di Luca Lunghi, il pilota ingegnere che fa tutto da solo

Luca Lunghi è ingegnere, pilota, meccanico e molte altre cose. Nel 2016 ha partecipato alla Paraolimpiade di Rio, nel canottaggio quattro con timoniere. Un'esperienza che ha dato vita ad un libro: "ViaParaRio2016" con un sottotitolo che è un manifesto di vita: "Remando verso Rio, Diario del sogno per una Paraolimpiande". Qui sotto la breve storia di Luca, scritta da lui stesso.

Mi chiamo Luca Lunghi e sono pilota ed istruttore DI.DI dal 2017. Nel paddock mi conoscono come “quello che fa tutto da solo”: infatti il mio team è composto da me medesimo incaricato di volta in volta di fare il pilota, meccanico, gommista, manager, ingegnere telemetria, cuoco, mental coach…

Nasco con una lesione C5-C6 all’arto superiore destro procurata da paralisi ostetrica. Il mio è stato parto naturale ma un po' sofferente, pesavo alla nascita 5,7 chili. Stante la situazione la mia disabilità è una non-disabilità perché praticamente convivo con essa da sempre. Grazie alle terapie ricevute da subito, a parte piccoli impedimenti, posso dire di essere normale o così io mi ritengo.

Se devo considerare un evento traumatico, inteso come qualche cosa che ha cambiato la mia vita prima e dopo, devo tornare òòòòindietro a quando quasi quindicenne in un mese di tempo ho perso entrambi i genitori. Un grosso cambiamento della mia vita del dopo rispetto al prima, che è solo possibile immaginare. Tanti, anche all’interno dei Di.Di, dicono che dopo la caduta ci si rialza , che dopo il temporale c’è sempre il sole. Io trassi la stessa filosofia di vita: dopo quella doppia tragedia ho potuto raggiungere importanti traguardi a livello scolastico, sportivo e professionale.

Per rispetto dei miei genitori non avrei mai sopportato che i deterrenti, ovvero coloro i quali vedevano i miei successi con invidia, l’avessero avuta vinta. Non potevo immaginarmi finito in brutte strade o con problemi di esistenza. Non avrei mai sopportato se questi avessero potuto dire: “Eh… con quello che gli è successo poteva solo finire così…”

Questa è stata la mia forza ed alla fine la mia rivincita. Poi ho conosciuto i Di.Di ed ho ritenutosi sposare il loro progetto. Questo gruppo è come un diamante dalle mille sfaccettature: dispensa medicine emotive sia ai diversamente abili e sia, soprattutto, ai normodotati che hanno la possibilità di conoscere il movimento.