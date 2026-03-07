Tensione nel box Ducati: cosa è successo dopo la sanzione a Marquez

La gara inaugurale del campionato MotoGP si è svolta a Buriram, in Thailandia. Ducati ha mancato la vittoria sia nella Sprint che nella sfida domenicale, conquistando solo un secondo posto nella giornata di sabato grazie a Marc Marquez . Il nove volte iridato è stato protagonista di un episodio anomalo durante il Gran Premio, causando non poco sconcerto all'interno del box.

La nuova serie "Inside"

Ducati ha deciso che anche nel 2026 i tifosi potranno ammirare da vicino cosa succede durante i weekend MotoGP nel box della Rossa. Il marchio emiliano ha confermato la messa in onda di "INSIDE" per il secondo anno consecutivo. Nei nuovi episodi le telecamere seguono soprattutto il lavoro di meccanici, ingegneri e di tutto il personale che ruota attorno ai due piloti Marc Marquez e Pecco Bagnaia. I 22 episodi saranno caricati ogni mercoledì post gara sul canale YouTube ufficiale, proponendo scene inedite che le tv non possono riprendere.

Tensione ai box Ducati

La prima puntata di "INSIDE" è un dietro le quinte del GP della Thailandia, dall'arrivo in pista fino allo spegnimento dei semafori. Uno dei momenti clou è stata la sfida tra Marc Marquez e Pedro Acosta nella Sprint, con il campione in carica della MotoGP penalizzato per un sorpasso controverso. Le telecamere "nascoste" della Ducati hanno ripreso il momento in cui la squadra stava analizzando la manovra del nove volte iridato. Davide Tardozzi non ha avuto dubbi dopo aver visto i replay: "È rimasto in pista. È rimasto in pista e non lo ha toccato". L'atmosfera era tesa, perché qualsiasi errore avrebbe potuto comportare una penalità che avrebbe rovinato il weekend.

Marquez e Dall'Igna a colloquio

Dopo la gara, Marquez era convinto che la sua posizione fosse regolare e lo ha chiarito ai suoi superiori. "Ero davanti! Ero davanti!" ha ripetuto mentre si toglieva il casco, cercando l'approvazione dei tecnici. Gigi Dall'Igna, solitamente il più calmo in certe situazioni, risponde: "Non l'hai toccato e sei rimasto in pista. Se fossi andato largo, Marc... avrebbero avuto ragione. Ma sei rimasto all'interno. Hai mantenuto la tua traiettoria e hai chiuso la curva".

Il pilota di Cervera ha spiegato perché negli ultimi metri della Sprint ha scelto di cedere la posizione al rivale della KTM. Pur sentendosi in grado di tenere il passo, ha preferito assicurarsi punti in classifica piuttosto che affrontare una decisione sfavorevole da parte dei commissari della FIM. "La mia moto era già davanti. Ho preferito cedere la posizione perché altrimenti avrei ricevuto una penalità di tre secondi ", ha confessato il pilota spagnolo. Di fronte a questa logica, Dall'Igna non ha potuto che concordare: "Hai fatto tutto bene. È stato tutto perfetto".

L'adattamento alla GP26

La docu-serie mostra anche attimi di relax tra Marc e Pecco, dove la pizza è la protagonista, si ride e si scherza prima di scendere in pista. Interessante sentire parlare Marquez del feeling con la nuova Desmosedici GP26. Non nasconde di avere difficoltà a comprendere le mutevoli condizioni della nuova gomma, cosa che lo costringe a lavorare di più rispetto allo scorso anno. Ma è chiaro sul suo approccio a questo campionato MotoGP: "Non mi lamento mai e non lo farò mai. Adatterò semplicemente il mio stile di guida a ciò che la moto e il campionato richiedono".

In ogni caso, podio e vittoria erano alla portata di Marc Marquez, anche in un weekend difficile come quello a Buriram. Al contrario degli altri piloti Ducati, che hanno riscontrato maggiori difficoltà in sella alla Desmosedici. Brutto inizio per Pecco Bagnaia che non va oltre la nona posizione, sia nella giornata di sabato che domenica. Per lui potrebbe essere un'altra stagione tutta in salita, prima dell'addio alla Rossa.

Una domenica da dimenticare

Una domenica sfortunata ha caratterizzato l'inizio di questo Mondiale MotoGP in casa Ducati. Una foratura a pochi giri dal traguardo ha costretto il #93 al ritiro, mentre era in lotta per le zone di vertice. "Fisicamente non ero messo male, ma ho faticato un po' con l'anteriore", ha commentato il fuoriclasse spagnolo.Nel frattempo, nel box Ducati, Bagnaia chiedeva sorpreso alla sua squadra cosa fosse successo al compagno di squadra. "Che fine ha fatto Marc?".