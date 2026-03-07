Aleix Espargaró nella bufera: replica alle critiche e scontro con il team

Aleix Espargaró ha nuovamente infiammato i social media, anche se stavolta la MotoGP e il ruolo di collaudatore Honda non c'entrano nulla. Il pilota si è ritrovato coinvolto in un vortice di polemiche, dopo la pubblicazione di un video che lo ritrae mentre scende a velocità sostenuta in bici dal passo Els Angels a Girona, sorpassando pericolosamente alcune auto. Anche stavolta Aleix, famoso per non avere peli sulla lingua, non resta in silenzio.

Il video diventa virale

Il video è diventato virale dopo essere stato pubblicato sull'account Instagram del Museu Vicenç Folgado. Il filmato mostra un ciclista con la divisa del team Lidl-Trek che effettua un sorpasso che molti hanno definito rischioso. Sebbene la sua identità non sia stata inizialmente confermata, il fisico e i colori della squadra hanno lasciato subito intendere che si trattasse di Aleix Espargaró.

La reazione della squadra

Il problema è che la squadra ciclistica non è stata affatto contenta di vedere uno dei suoi rappresentanti in quella situazione. Pertanto, la dirigenza non ha potuto nascondere la propria delusione per le immagini che ritraevano il loro ambasciatore nel mondo. Il team Lidl-Trek ha dichiarato di essere "a conoscenza delle immagini circolate sui social media questa settimana e di voler essere molto chiara: il comportamento mostrato non riflette i valori o gli standard che ci governano come squadra". Presto ci sarà un colloquio con il pilota di Granollers, in quanto avrebbe leso l'immagine dell'azienda.

La risposta di Aleix

Il collaudatore MotoGP ha subito appreso della notizia, ha pubblicato una sua foto in bici, sulla tratta in questione a Girona. Non comprende perché venga così aspramente criticato per una manovra da lui considerata normale. "Devo davvero giustificarmi per aver sorpassato un'auto che viaggiava a 30 km/h su una linea tratteggiata, con una visibilità perfetta?". Il 36enne residente in Andorra ritiene che tutto il clamore suscitato dall'incidente sia inutile e si sente ingiustamente preso di mira dai media.

Trovo incredibile che una cosa del genere diventi notizia e finisca su tutti i media... hahaha . Comunque, andiamo avanti". Presto ritornerà sull'asfalto della MotoGP per portare avanti Aleix Espargaró conclude il suo post sui social con un pizzico di umorismo, sperando che le polemiche vengano smorzate quanto prima. "". Presto ritornerà sull'asfalto della MotoGP per portare avanti l'evoluzione della Honda RC-V , ma la vicenda con la squadra di ciclismo sembra destinata a non finire qui.