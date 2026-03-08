Mercato piloti MotoGP: cosa cambia dopo il GP della Thailandia

Il campionato MotoGP 2026 ha preso il via in Thailandia con un primo weekend davvero entusiasmante. Ducati non ha dominato come da pronostico, ma ci hanno pensato Pedro Acosta e Marco Bezzecchi a vincere rispettivamente la Sprint e la gara domenicale. Cosa è cambiato per il mercato piloti dopo il primo round a Buriram?

Acosta subito al top

Non ci sono ancora annunci ufficiali, a parte quello di Marco Bezzecchi con Aprilia, reso pubblico ancor prima che cominciasse il Motomondiale. Tutto resta in sospeso nonostante i rumors diano per certo diversi passaggi. Resta da capire se il trionfo della KTM a Buriram sia un caso isolato o se la RC16 abbia fatto davvero un salto di qualità dopo la pausa invernale. Di certo, il talento spagnolo ci ha messo molto del suo nella vittoria del sabato thailandese, motivo per cui Ducati ha messo da tempo gli occhi sullo Squalo di Mazarron.

Ma la Casa austriaca ci crede ancora, segno che tutto è ancora possibile. Pit Beirer ha assicurato che "non abbiamo rinunciato all'idea di far restare Pedro con KTM nel 2027, perché, come tutti sanno, arrendersi non è il nostro forte".

In ogni caso, il marchio arancione ha già puntato un altro big, Alex Marquez, che ha già fatto visita al quartier generale durante l'inverno. Il minore dei fratelli di Cervera vuole ad ogni costo un team factory, dopo essere emerso come vicecampione MotoGP nel 2025. Ci sarà Maverick Vinales ad occupare l'altro angolo del garage, anche se il pilota di Roses non sembra ancora al meglio della sua forma nonostante l'ingresso di Jorge Lorenzo come coach.

Nuovi orizzonti in casa Honda

In casa Honda i piloti sembrano abbastanza soddisfatti dell'evoluzione della RC213V. Sia Joan Mir che Luca Marini, dopo il GP della Thailandia, hanno concluso che restare sotto il mantello HRC potrebbe essere un'ottima opzione per il futuro a breve termine. La Casa dell'Ala dorata ha già messo le mani su Fabio Quartararo, resta da capire chi sarà il suo prossimo compagno di box nella prossima stagione MotoGP.

Marquez verso il rinnovo

Sembra certa la riconferma di Marc Marquez con Ducati, con Pecco Bagnaia che ha scelto di trasferirsi in Aprilia, al fianco dell'amico 'Bez'. Una coppia tutta 'made in Italy' su una moto realizzata interamente in Italia e con un padrone con sede nel Bel Paese. Un bel colpo d'occhio per tutti i tifosi italiani, che saranno sicuramente entusiasti di fare il tifo per i propri colori...

Nonostante le speranze austriache, Pedro Acosta pare abbia trovato già un accordo con Ducati, che predilige una line-up tutta spagnola. La Desmosedici non ha dato l'impressione di essere la moto invincibile dell'anno scorso. Come ha detto Bagnaia, "è chiaro che la Ducati ha fatto un passo indietro e l'Aprilia uno avanti".

Preoccupazione in casa Yamaha

Quello della Yamaha è stato sicuramente il box più frustrato del weekend a Buriram. Per Quartararo gli sviluppi in Honda e l'evidente buon lavoro di HRC sono un enorme sollievo, poiché la sua decisione iniziale di cambiare non è stata priva di rischi. Per lui questa stagione sembrerà probabilmente infinita, ma almeno sa che lo aspetta una moto con cui potrà nuovamente puntare al successo.

Ma cosa starà pensando Jorge Martin, che ha deciso di firmare con Iwata ancora prima dei test invernali? L'impressione è che stia abbandonando, ancora una volta, la moto migliore per abbracciare un progetto al momento traballante.