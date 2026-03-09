Mattinata di lavoro intenso, poi un po' di pioggia e infine l'azione in pista ripartita: ecco come è andata la prima giornata di test Superbike a Portimao.

Le previsioni meteo dei giorni scorsi hanno fatto temere che il maltempo potesse rovinare il test all'Autodromo Internacional do Algarve, ma le prime ore sono trascorse senza problemi. Poi un po' di pioggia è arrivata e ha finito per guastare i piani delle squadre SBK, che speravano di lavorare senza intoppi oggi. Anche se le condizioni sono poi migliorate e qualcuno è tornato a girare, non ci sono stati scossoni in classifica rispetto a quelli che erano i tempi delle ore 14 (italiane) . Martedì nel secondo e ultimo giorno di lavoro in Portogallo non dovrebbero esserci ostacoli meteorologici.

Mondiale Superbike 2026, risultati test Portimao: com'è andata oggi

Il più veloce di tutti è stato Alex Lowes con la Bimota KB998 Rimini: miglior tempo in 1:40.622. Il pilota inglese ha mostrato una buona solidità con la moto riminese e attende domani per cercare di compiere ulteriori progressi. Il secondo crono di oggi è di Nicolò Bulega, a 532 millesimi dal leader e con una caduta in curva 14 che ha provocato una bandiera rossa. Non ha avuto conseguenze fisiche, ma il team Aruba.it Ducati ha comunque dovuto lavorare per sistemare la sua Panigale V4 R.

Terzo tempo per un altro Lowes, Sam, con la Ducati del team Elf Marc VDS. Come abbiamo già scritto, per lui oggi era importante soprattutto testare le sue condizioni fisiche dopo l'infortunio rimediato a Phillip Island. La prestazione di oggi conferma i miglioramenti, anche se non è al 100%. In top 5 troviamo anche la BMW M 1000 RR di Miguel Oliveira e la Panigale V4 R di Iker Lecuona. Danilo Petrucci settimo, alle spalle del tester Michael van der Mark e davanti alla Bimota di Axel Bassani. In top 10 anche la Honda di Jonathan Rea e la Yamaha di Remy Gardner.