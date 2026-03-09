MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Mercato piloti MotoGP: situazione fuori controllo, servono nuove regole?

MotoGP
di Luigi Ciamburro
lunedì, 09 marzo 2026 alle 12:30
Piloti MotoGP 2026
Piloti MotoGP 2026
Il mercato piloti della MotoGP è esploso ancor prima dell'inizio del campionato 2026. Già prima dei test invernali i team hanno cercato di assicurarsi gli atleti migliori in vista della rivoluzione che avverrà dalla prossima stagione. Carlos Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, vorrebbe regolamentare la stipula dei nuovi contratti, ma l'argomento non è di facile risoluzione.

Le anticipazioni di mercato

Quasi tutti concordano sul fatto che la classe regina dovrebbe modificare il sistema di ingaggi dei piloti, per evitare contratti così precoci e stipendi sempre più fuori controllo. Quest'anno il mercato si è mosso con largo anticipo, tant'è che molte mosse sono state annunciate dai media già durante l'inverno. Come l'ingaggio di Pedro Acosta da parte di Ducati, di Fabio Quartararo da parte della Honda, il salto di Pecco Bagnaia in Aprilia, di Jorge Martin in Aprilia, di Alex Marquez in KTM, di Maverick Vinales nel team KTM factory.

Cosa si può fare?

Questo scenario ha riportato sul tavolo una discussione ricorrente in MotoGP: la possibilità di istituire una finestra di mercato, simile a quella esistente in sport come il calcio , per evitare che i contratti vengano negoziati o annunciati durante il campionato.
Ezpeleta, in un'intervista a Speedweek.com, ha affrontato questo tema scottante. "Abbiamo davvero un problema? Penso che sia la prima cosa che dobbiamo capire. Attualmente, non c'è un chiaro consenso su questo... Abbiamo già affrontato la questione e presentato una proposta su come potrebbe essere un mercato dei piloti con regole chiare e scadenze fisse. Ciononostante, è emerso chiaramente che è piuttosto complicato".
Le anticipazione che trapelano dai media creano non poco scombussolamento, nel paddock come tra gli organizzatori. Ma la MotoGP non è una classe completamente chiusa, in quanto il Mondiale è collegato alle altre categorie minori. La Moto3, la Moto2 e anche la Superbike influenzano gli ingaggi dei piloti. Non è tutto.

La riflessione di Aleix Espargaro

Aleix Espargaró ha parlato proprio di questo problema in una conversazione con Mundo Deportivo. Il collaudatore della Honda ha espresso scetticismo sulla fattibilità di regolamentare il mercato piloti. "Sarebbe molto difficile, impossibile oserei dire. Alla fine, si parlerebbe di nascosto e si firmerebbe una lettera d'intenti. E poi, all'apertura del mercato, si firmerebbe il contratto definitivo. Il valore di un pilota si basa sulle sue ultime gare o sul suo palmares, e lottare contro questo è davvero difficile".
In altre parole, regolamentare il mercato dei piloti in MotoGP potrebbe essere un'idea utile e allettante. In teoria tutto si può fare, ma mettere in pratica è molto più difficile di quanto sembri.

Leggi anche

Bezzecchi pronto a sfidare Marquez: "Non ho paura di lui"Bezzecchi pronto a sfidare Marquez: "Non ho paura di lui"
Allarme nel box Ducati: Bagnaia boccia la Desmosedici GP26Allarme nel box Ducati: Bagnaia boccia la Desmosedici GP26
"Se sei incerto...tieni aperto!" La biografia del grande Giovanni Di Pillo in libreria e disponibile su Amazon Libri
Aleix Espargaro

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Pecco Bagnaia
MotoGP

Allarme nel box Ducati: Bagnaia boccia la Desmosedici GP26

09 marzo 2026
Steiner-KTM-Tech3-Moto3-MotoGP
MotoGP

Steiner debutto a due facce: KTM Tech3 esulta solo in Moto3, in MotoGP è disfatta totale

08 marzo 2026

Altre notizie

Miguel Oliveira e Danilo Petrucci piloti BMW Superbike WorldSBK

BMW pronta a reagire: Petrucci e Oliveira a Portimao per evitare la "fuga" di Bulega

Superbike
Pecco Bagnaia

Allarme nel box Ducati: Bagnaia boccia la Desmosedici GP26

MotoGP
herlings-mxgp-argentina

Herlings da urlo, Vialle super rookie: è grande festa Honda in MXGP

Motocross
laengenfelder-mx2-win-argentina

Laengenfelder implacabile: doppietta e leadership MX2, Ducati a punti con Mancini

Motocross

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Allarme nel box Ducati: Bagnaia boccia la Desmosedici GP26

MotoGP
Marco Bezzecchi convinto: "Non ho paura di Marc Marquez"

Bezzecchi pronto a sfidare Marquez: "Non ho paura di lui"

MotoGP
MotoGP Thai 2026

Mercato piloti MotoGP: cosa cambia dopo il GP della Thailandia

MotoGP
mxgp-vialle-qualifiche

Argentina infuocata: Vialle show in MXGP, Ducati nei 10, colpi di scena tra i big

Motocross
herlings-mxgp-argentina

Herlings da urlo, Vialle super rookie: è grande festa Honda in MXGP

Motocross

Loading