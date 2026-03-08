Herlings da urlo, Vialle super rookie: è grande festa Honda in MXGP

Honda trionfa in Argentina con le sue nuove stelle: Herlings vince il GP, Vialle 2°, il campione Febvre completa il podio. Cronaca e classifiche.

Honda, primo trionfo di GP con doppia vittoria di manche. Che altro si può dire dello straordinario Jeffrey Herlings? Senza punti ieri in qualifica, ha totalmente dimenticato gli intoppi e messo la firma a modo suo sulla tappa a Bariloche. Dominio in Gara 1, rimonta sul campione Romain Febvre (infine 3° di GP) e trionfo finale in Gara 2, in cui Tim Gajser arraffa il primo podio con Yamaha. Piloti attesi e che non hanno deluso, ma aggiungiamo la bellissima sorpresa Tom Vialle, debuttante da pole position in Andrea Adamo, migliore degli italiani, inizia l'avventura in 450 con la top 10 nella generale. Ricordiamo, pista di sabbia con tanta acqua versata sia ieri che prima delle gare per rendere la superficie più "morbida". Dopo i colpi di scena visti ieri ( Prima uscita con, primo trionfo di GP con doppia vittoria di manche. Che altro si può dire dello straordinario? Senza punti ieri in qualifica, ha totalmente dimenticato gli intoppi e messo la firma a modo suo sulla tappa a Bariloche. Dominio in Gara 1, rimonta sul campione(infine 3° di GP) e trionfo finale in Gara 2, in cuiarraffa il primo podio con Yamaha. Piloti attesi e che non hanno deluso, ma aggiungiamo la bellissima sorpresa, debuttante da pole position in MXGP e 2° di GP, per la gioia di Honda HRC Petronas che inizia con una doppietta nella generale. Il nostro, migliore degli italiani, inizia l'avventura in 450 con la top 10 nella generale. Ricordiamo, pista di sabbia con tanta acqua versata sia ieri che prima delle gare per rendere la superficie più "morbida". Dopo i colpi di scena visti ieri ( qui le qualifiche ), ecco com'è andata la domenica di gare in Argentina.

Gara 1

Giù il cancelletto e Jeffrey Herlings prende il comando: dopo il mucchio della prima curva ecco che l'ex KTM, reduce da una qualifica complessa, vuole rifarsi. Seguono Adamo e Vialle, con quest'ultimo però che ha presto la meglio sull'italiano con l'obiettivo di provare ad insidiare il compagno di squadra. Ottimo scatto di Bonacorsi 5° dietro al campione in carica Febvre, Coenen invece ha perso svariate posizioni e Gajser è ai margini della top 10. Qualche giro e si infiamma il duello al vertice tra i due assi Honda HRC! Con Vialle che ha la meglio e vola via almeno per qualche giro. Herlings sembra recuperare, un errore permette a Febvre e Coenen (caduto in precedenza) di risalire, ma è solo un attimo. L'olandese risale, negli ultimi 3 giri ecco l'attacco e l'allungo determinanti: primo trionfo con Honda, anzi doppietta HRC con il francese in P2, terzo infine è il campione Febvre in rimonta. A referto caduta e ritiro per Bonacorsi, un vero peccato visto che stava tenendo la prima top 10 con Ducati...

Gara 2

Super scatto stavolta delle Kawasaki, Febvre in particolare che prende subito il comando. Seguono Fernandez, Adamo e Vialle, mentre Herlings è 13°. Subito ritirato Guadagnini, Ducati perde Vlaanderen, occhi ora su Bonacorsi che mira alla top 10. Ma al 2° giro ecco la bandiera rossa, tutto fermo e si vede bene anche cos'è successo al via: la partenza anticipata di Forato per il cancelletto giù anzitempo, mentre altri due piloti sono invece bloccati dai cancelletti rimasti su nonostante il via. Pochi minuti e ripartenza per tutti dalla classifica originaria: inizio sempre concitato, finché non la spunta Vialle su Renaux, Febvre, Gajser, Fernandez, Herlings, Adamo e via via tutti gli altri. Non manca un "mucchio" iniziale, tra i piloti coinvolti anche Forato... Col passare dei giri però il campione risale e passa al comando, Renaux invece incappa in una caduta, mentre Gajser vede da molto vicino il primo podio con Yamaha e infine lo strappa di forza a Vialle. Finisce così? Assolutamente no, attenzione allo scatenato Jeffrey Herlings che ha deciso che il 2° posto non gli basta: rimonta a passo di marcia su Febvre, lo passa e coglie il secondo trionfo di giornata, che vale così il trionfo di GP. Non poteva esserci esordio migliore con Honda!

