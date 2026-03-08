Laengenfelder implacabile: doppietta e leadership MX2, Ducati a punti con Mancini

Ruggito da campione: Simon Laengenfelder non si batte, doppia vittoria e testa della generale MX2 . Cronaca e classifiche.

Il campione cala la doppietta senza concendere troppo agli avversari. Simon Laengenfelder inizia alla grande la sua stagione MX2 2026: dimenticata la problematica gara di qualifica , ecco che l'asso KTM mette a referto un solito trionfo sia nella prima che nella seconda manche di questa trasferta argentina, su una pista di sabbia ma con tanta acqua versata sia ieri che prima delle gare per rendere la superficie più "morbida". Doppia festa Triumph, che ha sia McLellan che Farres sul podio, mentre il poleman Sacha Coenen è 2° posto in Gara 1 e si ritira per caduta in Gara 2... GP a due facce anche per Lata, infine 12° overall, a referto un ottimo debutto per Mancini, che ottiene punti in entrambe le manche con la Desmo250 MX. Ecco com'è andata oggi.

Gara 1

Holeshot del rookie Janis Reisulis (anche ieri brillante in partenza), ottimo scatto di Laengenfelder 2°, terzo è Karlis Reisulis. E il poleman Coenen? Subito ai margini della top 10 dietro ai nostri Lata e Mancini, ne sono ampiamente fuori invece altri piloti ieri nelle prime posizioni, come Valin od Everts, quest'ultimo tra gli incidentati nel mucchio della prima curva. Questo all'inizio, giro dopo giro la situazione cambia: Laengenfelder passerà al comando, Coenen rimonta di forza e all'11° giro è ormai a ridosso del compagno di squadra. Ma non basterà, non c'è storia al comando: Laengenfelder, dopo una gara di qualifica da dimenticare, piazza la zampata da campione e coglie il successo in questa prima manche, con doppietta KTM completata da Coenen.

Gara 2

Come sempre è un inizio molto concitato: i Reisulis d'attacco, stesso discorso per Laengenfelder ed Everts, ed è proprio quest'ultimo a piazzarsi al comando della corsa. Ma ecco un imprevisto colpo di scena: al secondo giro Coenen cade! Riparte, ma si ritira poco dopo, la sua KTM è seriamente danneggiata... Segnaliamo poi anche il ritiro di Lata, pure lui per caduta. Davanti intanto Everts scappa, 2° Karlis Reisulis (che s'è preso l'holeshot), dietro è duello serrato tra Laengenfelder e Farres, costretto ad un fuori pista che gli fa perdere moltissime posizioni. Non finisce qui: il campione in carica è scatenato, recupera con costanza ed al 9° giro è a ridosso del leader della corsa, per poi avere la meglio nel giro successivo. Da quel momento è un assolo del tedesco di KTM, che con un doppio trionfo vola al comando della generale MX2.

