Kayla Yaakov batte Darryn Binder, che storia: prima donna sul podio alla Daytona 200

Nelle precedenti 83 edizioni della 200 miglia di Daytona il miglior piazzamento conseguito in gara da una motociclista era un nono posto. Ci ha pensato Kayla Yaakov, classe 2007, 19 anni il prossimo mese di giugno, a ritoccare di gran lunga questo primato. Il podio conseguito sabato, battendo in volata Darryn Binder per la terza posizione, la elegge sempre più nella storia del Motorsport americano.

PODIO STORICO

Da tre anni impegnata nel MotoAmerica Supersport con il team Rahal Ducati Moto di Graham Rahal e diretto da Ben Spies, Kayla Yaakov si è ormai distinta come presenza fissa della Top 5. Il podio per lei non rappresenta una novità , ma riuscirci a Daytona, soltanto al secondo gettone di presenza all'evento (concluse undicesima nel 2023), rappresenta l'apice della sua giovane carriera.

I TRAGUARDI DEL MOTOCICLISMO FEMMINILE A DAYTONA

Alla 200 miglia di Daytona il movimento del motociclismo in rosa ha iniziato a popolarsi nei primi anni '80. Gina Bovaird, l'unica donna ad aver corso anche nel mondiale 500cc, nel 1980 fu la prima a qualificarsi all'evento: 42^ in griglia per poi ottenere un 20° posto in gara. Da lì a poco si registrarono le presenze delle canadesi Toni Sharpless e Kathlenn Coburn, non andate oltre la 25^ posizione, in un periodo in cui Yamaha le portò a correre anche alla 8 ore di Suzuka, Bol d'Or ed alla 24 ore motociclistica di Le Mans. Prima di Kayla Yaakov, nell'edizione 2013 il motociclismo femminile tagliò un prestigioso traguardo con due sue esponenti nella Top-10: Elena Myers (che vinse una gara nell'AMA SuperSport a Daytona nel 2012) nona e Melissa Paris decima.

GIOVANE CON GRANDE ESPERIENZA

Nonostante la giovane età, Kayla Yaakov ha maturato una grande esperienza nel circus MotoAmerica, partendo dai successi nella Junior Cup fino ai podi nella classe Supersport. L'ultimo a Daytona, senza demeritare alcunché: per tutto l'arco della contesa è rimasta in zona top 5, bruciando in volata per 166 millesimi un ex MotoGP come Darryn Binder. Imparando subito una legge fondamentale dello Speedway della Florida: per spuntarla al fotofinish è indispensabile uscire dietro il proprio avversario dalla Bus Stop. Così ha fatto, così ha ottenuto un podio che è già nella storia del Motorsport a stelle e strisce.

