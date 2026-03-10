Tutta l’adrenalina del GP di Cina: duello Mercedes, chance Ferrari e orari TV/streaming con Sprint

La Formula 1 non si ferma ed è pronta a vivere il suo secondo round della stagione. Il GP di Cina avrà anche la gara Sprint: sarà quindi un week end pieno d'azione e adrenalina
Le polemiche relative alle nuove vetture
di Formula 1 tengono ancora banco, ma il campionato è pronto a regalarci il
secondo atto del 2026. Shanghai è un tracciato particolare, e si riparte con le Mercedes che sembrano imbattibili visti i distacchi che ha inflitto a tutti nell'antipasto di Melbourne
. Ma Ferrari è pronta a
mordere, magari sfruttando un possibile passo falso delle Frecce d’Argento. Vediamo
più da vicino come arriviamo a questo appuntamento poi diamo uno sguardo agli orari.
Attenzione al lungo rettilineo
La casa di Stoccarda ha messo in campo
una W17 che ad oggi pare inavvicinabile. George Russell, vincitore in Australia, e il compagno di squadra Andrea Antonelli per adesso sembrano destinati a giocarsela fra loro. Le
incognite tecnica restano le stesse dell’Australia, perché l’affidabilità
e l’erogazione della potenza durante il giro sono ancora i veri punti di
domanda. Che succederà sul lungo rettilineo del tracciato cinese. Con queste vetture ibride, con doppio motore elettrico ed endotermico di pari potenza, sul dritto è necessario rallentare improvvisamente per ricaricare la batteria. Quindi il rischio di vedere sorpassi falsati dalla strategia è reale.
Charles Leclerc e Lewis Hamilton
vogliono essere della partita, sfruttando il loro grande vantaggio in partenza.
Il monegasco vorrà stare più vicino al duo Mercedes mentre proprio in Cina lo
scorso anno Hamilton vinse la Sprint accendendo una luce che è durata troppo poco. Dunque il britannico spera di ripartire da dove tutto si è fermato. Il capitolo poi inerente alle McLaren e Red
Bull è da capire bene. La casa di Woking è parsa lenta, mentre la scuderia
delle lattine ha mostrato qualcosa in positivo, dal bel piazzamento in
qualifica di Isack Hadjar alla rimonta di Max Verstappen
in gara. Il weekend
avrà il formato sprint quindi e si avrà poco tempo per trovare la messa a punto,
una magagna ulteriore per la Aston Martin, che deve risolvere assolutamente i
suoi problemi legati al motore Honda.
Formula
1 2026, le classifiche
PILOTI
- George Russell (Mercedes) 25 punti
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 18 punti
- Charles Leclerc (Ferrari) 15 punti
- Lewis Hamilton (Ferrari) 12 punti
- Lando Norris (McLaren) 10 punti
- Max Verstappen (Red Bull) 8 punti
- Olivier Bearman (Haas) 6 punti
- Arvid Lindblad (Racing Bull) 4 punti
- Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti
- Pierre Gasly (Alpine) 1 punti
- Esteban Ocon (Haas) 0 punti
- Alexander Albon (Williams) 0 punti
- Liam Lawson (Racing Bulls) 0 punti
- Franco Colapinto (Alpine) 0 punti
- Carlos Sainz (Williams) 0 punti
- Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
- Isack Hadjar (Red Bull) 0 punti
- Oscar Piastri (McLaren) 0 punti
- Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti
- Fernando Alonso (Aston Martin) 0 punti
- Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
- Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti
COSTRUTTORI
- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 43 punti
- Scuderia Ferrari HP 27 punti
- McLaren Mastercard F1 Team 10 punti
- Oracle Red Bull Racing 8 punti
- TGR Haas F1 Team 6 punti
- Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 4 punti
- Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti
- BWT Alpine F1 Team 1 punti
- Atlassian Williams F1 Team 0 punti
- Cadillac Formula 1 Team 0 punti
- Aston Martin Aramco F1 Team 0 punti
GP di Cina in TV e streaming
Il GP di Cina avrà orari mattutini
soprattutto per via del format con la sprint. Un altro fine settimana con la sveglia protagonista. Restano le differite con orari
più canonici. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da
SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento
saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta tutto il giorno del sabato e la qualifica sprint del venerdì, mentre in differita la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del
weekend sul circuito di Shangai.
Venerdì 13 marzo:
- 04:30-05:30: Prove libere 1
- 08:30-09:30: Qualifiche sprint (diretta anche TV8)
Sabato 14 marzo:
- 04:00-05:00: Gara sprint (diretta anche TV8)
- 08:00-09:00: Qualifiche (diretta anche TV8)
Domenica 15 marzo:
- 08:00-09:00: Gara (differita TV8 alle 14:00)
FOTO: social formula 1