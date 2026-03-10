MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Tutta l’adrenalina del GP di Cina: duello Mercedes, chance Ferrari e orari TV/streaming con Sprint

Formula 1
di Riccardo Ventura
martedì, 10 marzo 2026 alle 15:30
Cina
La Formula 1 non si ferma ed è pronta a vivere il suo secondo round della stagione. Il GP di Cina avrà anche la gara Sprint: sarà quindi un week end pieno d'azione e adrenalina
Le polemiche relative alle nuove vetture di Formula 1 tengono ancora banco, ma il campionato è pronto a regalarci il secondo atto del 2026. Shanghai è un tracciato particolare, e si riparte con le Mercedes che sembrano imbattibili visti i distacchi che ha inflitto a tutti nell'antipasto di Melbourne . Ma Ferrari è pronta a mordere, magari sfruttando un possibile passo falso delle Frecce d’Argento. Vediamo più da vicino come arriviamo a questo appuntamento poi diamo uno sguardo agli orari.

Attenzione al lungo rettilineo

La casa di Stoccarda ha messo in campo una W17 che ad oggi pare inavvicinabile. George Russell, vincitore in Australia, e il compagno di squadra Andrea Antonelli per adesso sembrano destinati a giocarsela fra loro. Le incognite tecnica restano le stesse dell’Australia, perché l’affidabilità e l’erogazione della potenza durante il giro sono ancora i veri punti di domanda. Che succederà sul lungo rettilineo del tracciato cinese. Con queste vetture ibride, con doppio motore elettrico ed endotermico di pari potenza, sul dritto è necessario rallentare improvvisamente per ricaricare la batteria. Quindi il rischio di vedere sorpassi falsati dalla strategia è reale.
Charles Leclerc e Lewis Hamilton vogliono essere della partita, sfruttando il loro grande vantaggio in partenza. Il monegasco vorrà stare più vicino al duo Mercedes mentre proprio in Cina lo scorso anno Hamilton vinse la Sprint accendendo una luce che è durata troppo poco. Dunque il britannico spera di ripartire da dove tutto si è fermato. Il capitolo poi inerente alle McLaren e Red Bull è da capire bene. La casa di Woking è parsa lenta, mentre la scuderia delle lattine ha mostrato qualcosa in positivo, dal bel piazzamento in qualifica di Isack Hadjar alla rimonta di Max Verstappen in gara. Il weekend avrà il formato sprint quindi e si avrà poco tempo per trovare la messa a punto, una magagna ulteriore per la Aston Martin, che deve risolvere assolutamente i suoi problemi legati al motore Honda.

Formula 1 2026, le classifiche

 PILOTI

  1.  George Russell (Mercedes) 25 punti
  2.  Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 18 punti
  3. Charles Leclerc (Ferrari) 15 punti
  4.  Lewis Hamilton (Ferrari) 12 punti
  5. Lando Norris (McLaren) 10 punti
  6. Max Verstappen (Red Bull) 8 punti
  7. Olivier Bearman (Haas) 6 punti
  8. Arvid Lindblad (Racing Bull) 4 punti
  9. Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti
  10.  Pierre Gasly (Alpine) 1 punti
  11.  Esteban Ocon (Haas) 0 punti
  12. Alexander Albon (Williams) 0 punti
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) 0 punti
  14. Franco Colapinto (Alpine) 0 punti
  15.  Carlos Sainz (Williams) 0 punti
  16. Sergio Perez (Cadillac) 0 punti
  17. Isack Hadjar (Red Bull) 0 punti
  18. Oscar Piastri (McLaren) 0 punti
  19. Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) 0 punti
  21. Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti
  22. Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

COSTRUTTORI

  1.  Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 43 punti
  2. Scuderia Ferrari HP 27 punti
  3. McLaren Mastercard F1 Team 10 punti
  4. Oracle Red Bull Racing 8 punti
  5. TGR Haas F1 Team 6 punti
  6. Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 4 punti
  7.  Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti
  8. BWT Alpine F1 Team 1 punti
  9.   Atlassian Williams F1 Team 0 punti
  10.  Cadillac Formula 1 Team 0 punti
  11. Aston Martin Aramco F1 Team 0 punti

 GP di Cina in TV e  streaming

Il GP di Cina avrà orari mattutini soprattutto per via del format con la sprint. Un altro fine settimana con la sveglia protagonista. Restano le differite con orari più canonici. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro e in diretta tutto il giorno del sabato e la qualifica sprint del venerdì, mentre in differita la gara. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Shangai.
Venerdì 13 marzo:
  • 04:30-05:30: Prove libere 1
  • 08:30-09:30: Qualifiche sprint (diretta anche TV8) 
Sabato 14 marzo:
  • 04:00-05:00: Gara sprint (diretta anche TV8) 
  • 08:00-09:00: Qualifiche (diretta anche TV8)
Domenica 15 marzo:
  •  08:00-09:00: Gara (differita TV8 alle 14:00)













