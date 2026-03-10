Dopo 3 ore non si è visto nessuno in pista a Portimao: ancora il maltempo protagonista nei test Superbike.

Sono test quasi maledetti quelli del 2026 per i team del WorldSBK , che solamente a Phillip Island hanno potuto girare per due giorni senza avere la pioggia a rovinare i programmi di lavoro previsti. A Portimao è stato organizzato un nuovo test per lavorare sia in vista del prossimo round (27-29 marzo) sia per il resto della stagione, ma di nuovo le condizioni non sono quelle auspicata.

Ieri i piloti hanno potuto girare normalmente nelle prime ore, poi è arrivata un po' di po' di pioggia che ha guastato i piani, interrompendo per un po' l'azione in pista. Oggi, seconda e ultima giornata di test Superbike in Portogallo, i piloti hanno trovato il tracciato bagnato fin dal mattino e nelle prime 3 ore nessuno ha girato. Una situazione decisamente frustrante per tutte le squadre, che ovviamente sperano di poter lavorare nel pomeriggio in condizioni adatte per portare avanti i rispettivi obiettivi.

Superbike Test Portimao, frustrazione nei box: nel pomeriggio si potrà lavorare?

Per ogni team questo test SBK all'Autodromo Internacional do Algarve è molto importante. Ducati ha una nuova Panigale V4 R nel 2026 e vuole portarne avanti lo sviluppo, anche se Nicolò Bulega a Phillip Island ha già dimostrato di essere il riferimento della griglia. La concorrenza cerca di ridurre il gap e ha bisogno di fare chilometri in pista. Bimota, BMW, Yamaha e Honda sono venute a Portimao con dei piani di lavoro precisi e con l'intenzione di lavorare intensamente, purtroppo non hanno potuto fare ciò che avrebbero voluto.