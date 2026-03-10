Dopo 3 ore non si è visto nessuno in pista a Portimao: ancora il maltempo protagonista nei test Superbike.
Sono test quasi maledetti quelli del 2026 per i team del WorldSBK
, che solamente a Phillip Island hanno potuto girare per due giorni senza avere la pioggia a rovinare i programmi di lavoro previsti. A Portimao è stato organizzato un nuovo test per lavorare sia in vista del prossimo round (27-29 marzo) sia per il resto della stagione, ma di nuovo le condizioni non sono quelle auspicata.
Ieri i piloti hanno potuto girare normalmente nelle prime ore, poi è arrivata un po' di po' di pioggia che ha guastato i piani, interrompendo per un po' l'azione in pista. Oggi, seconda e ultima giornata di test Superbike in Portogallo, i piloti hanno trovato il tracciato bagnato fin dal mattino e nelle prime 3 ore nessuno ha girato. Una situazione decisamente frustrante per tutte le squadre, che ovviamente sperano di poter lavorare nel pomeriggio in condizioni adatte per portare avanti i rispettivi obiettivi.
Superbike Test Portimao, frustrazione nei box: nel pomeriggio si potrà lavorare?
Per ogni team questo test SBK all'Autodromo Internacional do Algarve è molto importante. Ducati ha una nuova Panigale V4 R nel 2026 e vuole portarne avanti lo sviluppo, anche se Nicolò Bulega a Phillip Island ha già dimostrato di essere il riferimento della griglia. La concorrenza cerca di ridurre il gap e ha bisogno di fare chilometri in pista. Bimota, BMW, Yamaha e Honda sono venute a Portimao con dei piani di lavoro precisi e con l'intenzione di lavorare intensamente, purtroppo non hanno potuto fare ciò che avrebbero voluto.
Nel giorno 1 il più veloce di tutti era stato Alex Lowes con la Bimota KB998 Rimini, precedendo di oltre mezzo secondo proprio Bulega, però protagonista di una caduta in curva 14 con annesse conseguenze per la sua Ducati. Il pilota non si è fatto male, per fortuna. Terzo tempo per Sam Lowes, dietro all'italiano di 1 millesimo e concentrato sul verificare le sue condizioni fisiche
dopo l'infortunio rimediato nel round WorldSBK in Australia. In top 5 anche la BMW di Miguel Oliveira e la Ducati di Iker Lecuona. Vedremo se oggi pomeriggio ci sarà la possibilità di lavorare o se i team dovranno rimettere via il materiale senza aver accumulato altri chilometri e dati utili.