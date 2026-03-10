MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Test Portimao, giorno 2: pioggia ancora protagonista, nessun pilota in pista alle 14

Superbike
di Matteo Bellan
martedì, 10 marzo 2026 alle 14:00
Portimao Test Superbike WorldSBK
Superbike, test 2026 maledetti: a Portimao pioggia ancora protagonista
Dopo 3 ore non si è visto nessuno in pista a Portimao: ancora il maltempo protagonista nei test Superbike.
Sono test quasi maledetti quelli del 2026 per i team del WorldSBK, che solamente a Phillip Island hanno potuto girare per due giorni senza avere la pioggia a rovinare i programmi di lavoro previsti. A Portimao è stato organizzato un nuovo test per lavorare sia in vista del prossimo round (27-29 marzo) sia per il resto della stagione, ma di nuovo le condizioni non sono quelle auspicata.
Ieri i piloti hanno potuto girare normalmente nelle prime ore, poi è arrivata un po' di po' di pioggia che ha guastato i piani, interrompendo per un po' l'azione in pista. Oggi, seconda e ultima giornata di test Superbike in Portogallo, i piloti hanno trovato il tracciato bagnato fin dal mattino e nelle prime 3 ore nessuno ha girato. Una situazione decisamente frustrante per tutte le squadre, che ovviamente sperano di poter lavorare nel pomeriggio in condizioni adatte per portare avanti i rispettivi obiettivi.

Superbike Test Portimao, frustrazione nei box: nel pomeriggio si potrà lavorare?

Per ogni team questo test SBK all'Autodromo Internacional do Algarve è molto importante. Ducati ha una nuova Panigale V4 R nel 2026 e vuole portarne avanti lo sviluppo, anche se Nicolò Bulega a Phillip Island ha già dimostrato di essere il riferimento della griglia. La concorrenza cerca di ridurre il gap e ha bisogno di fare chilometri in pista. Bimota, BMW, Yamaha e Honda sono venute a Portimao con dei piani di lavoro precisi e con l'intenzione di lavorare intensamente, purtroppo non hanno potuto fare ciò che avrebbero voluto.
Nel giorno 1 il più veloce di tutti era stato Alex Lowes con la Bimota KB998 Rimini, precedendo di oltre mezzo secondo proprio Bulega, però protagonista di una caduta in curva 14 con annesse conseguenze per la sua Ducati. Il pilota non si è fatto male, per fortuna. Terzo tempo per Sam Lowes, dietro all'italiano di 1 millesimo e concentrato sul verificare le sue condizioni fisiche dopo l'infortunio rimediato nel round WorldSBK in Australia. In top 5 anche la BMW di Miguel Oliveira e la Ducati di Iker Lecuona. Vedremo se oggi pomeriggio ci sarà la possibilità di lavorare o se i team dovranno rimettere via il materiale senza aver accumulato altri chilometri e dati utili.

Leggi anche

SBK Test Portimao, i tempi alle 14: Bimota in vetta, Bulega cade, Advocates svela la livrea 2026SBK Test Portimao, i tempi alle 14: Bimota in vetta, Bulega cade, Advocates svela la livrea 2026
SBK Test Portimao, classifica giorno 1: Bimota davanti a Ducati e BMW, pioggia guastafesteSBK Test Portimao, classifica giorno 1: Bimota davanti a Ducati e BMW, pioggia guastafeste
Worldsbk

diMatteo Bellan

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Alex Lowes pilota Bimota Superbike nel Portimao Test WorldSBK
Superbike

SBK Test Portimao, classifica giorno 1: Bimota davanti a Ducati e BMW, pioggia guastafeste

09 marzo 2026
Superbike Advocates Racing Team WorldSBK 2026
Superbike

SBK Test Portimao, i tempi alle 14: Bimota in vetta, Bulega cade, Advocates svela la livrea 2026

09 marzo 2026

Altre notizie

Cina

Tutta l’adrenalina del GP di Cina: duello Mercedes, chance Ferrari e orari TV/streaming con Sprint

Formula 1
23-riders-academy-demo-ride-mes-junior-trophy

Giovani in sella: nuovi pacchetti 23 Riders Academy e giornata prova MES Junior Trophy

CDM Club
MotoGP

Dalle piste alle proprietà: perché i piloti MotoGP e SBK puntano sul mattone e vincono

Storie di Moto
WRS_MotoGP_SBK_Ferrari_2026

Made in Italy ad alta velocità anche in mare: il know‑how MotoGP sul monoscafo volante Ferrari

Storie di Moto

Articoli popolari

Pecco Bagnaia

Allarme nel box Ducati: Bagnaia boccia la Desmosedici GP26

MotoGP
Superbike Advocates Racing Team WorldSBK 2026

SBK Test Portimao, i tempi alle 14: Bimota in vetta, Bulega cade, Advocates svela la livrea 2026

Superbike
Piloti MotoGP 2026

Mercato piloti MotoGP: situazione fuori controllo, servono nuove regole?

MotoGP
herlings-mxgp-argentina

Herlings da urlo, Vialle super rookie: è grande festa Honda in MXGP

Motocross
Miguel Oliveira e Danilo Petrucci piloti BMW Superbike WorldSBK

BMW pronta a reagire: Petrucci e Oliveira a Portimao per evitare la "fuga" di Bulega

Superbike

Loading