GP Australia shock: dominio Mercedes, polemiche su sorpassi “spettacolo” e piloti pedine del business

Il GP d'Australia ha aperto il Mondiale F1 lasciandoci una certezza, cioè la superiorità Mercedes, ma anche tanti dubbi.

Le frecce d'argento sembrano di un altro pianeta, ma sotto i riflettori c'è soprattutto il nuovo regolamento tecnico. La gara sul circuito di Albert Park sta facendo discutere molto: la FIA, ma per meglio dire la gestione Liberty, sta imboccando una strada molto diversa dalla tradizione. L'importante è rincorrere lo spettacolo, i sorpassi a profusione, senza preoccuparsi di cosa ne pensino gli appassionati di più lunga data, tanto meno i piloti, che sono semplici pedine dello sport business. Si cerca un pubblico nuovo, che se ne frega di tecnica, di rapporti di compressione e ali mobili. L'importante è divertirsi. Il record di pubblico registrato sul cittadino di Melbourne è un indizio: quasi mezzo milione di persone!

Russell se la gode

George Russell ha spedito una cartolina a tutti i suoi rivali con la foto di lui che guida la W17. La nuova Mercedes vola e Russell vuole sfruttare il momento, dopo aver visto per troppo tempo gli altri sulla vettura migliore. La Formula 1 è così, ci vuole l’auto e poi sta al pilota saperla sfruttare, sarà davvero l’anno del Lord? Solo la pista ci darà una risposta. Andrea Kimi Antonelli ha inviato una cartolina con raffigurata la classifica del campionato a tutti gli italiani. E' presto, però Andrea ha saputo sfruttare al meglio la sua Freccia d’argento: tutti aspettano la Ferrari, invece potrebbe essere il ragazzino a farci gonfiare il petto. Charles Leclerc ha mandato una cartolina a Maranello con l’immagine di un leone, perché lui lo è stato davvero all’inizio del GP. Il monegasco ci ha provato, ha lottato e si è arreso solo ha capito che contro la Mercedes non c'era niente da fare. La Ferrari ha sbagliato, lasciando i due piloti in pista nonostante le due virtual safety car? Sì, ma per battere la Mercedes forse non sarebbe servito neanche essere perfetti.

Lewis Hamilton ha inviato una cartolina a tutti i fan della Formula 1 con la foto di lui sorridente. Il Sir pare felice con la nuova SF-26, dice che si poteva fare una strategia diversa per i due piloti, segno che vuole il gioco di squadra. Un segnale che fa capire come Lewis è pronto a riprendersi il suo posto tra i favoriti. Arvid Lindblad ha mandato una cartolina a Faenza con la foto dell’ordine d’arrivo. Il giovane novello della Formula 1 si è districato molto bene, ha lottato con il cuore ed è giunto ottavo, mentre il compagno Liam Lawson sta ancora cercando di capire come bisogna gestire la partenza con queste nuove auto.

Gabriel Bortoleto ha spedito una cartolina all’AUDI con la foto di lui contento sulla monoposto. Il colosso tedesco è entrato a gamba tesa, tanto da portare subito il brasiliano a punti. Vero che va capito cosa è accaduto a Nico Hulkenberg, ma chi se lo aspettava che il marchio a quattro cerchi fosse già messo così bene?

Le cartoline del rammarico

Oscar Piastri ha mandato una cartolina a tutti gli australiani con delle scuse. Il beniamino della folla australiana pare aver avuto un ritorno di potenza troppo forte durante il giro d’allineamento andando a muro. Un fatto accaduto già in qualifica con Max Verstappen, anche su questo bisognerà lavorare, cara Formula 1. Isack Hadjar ha spedito una cartolina alla Red Bull con il suo cuore che si spezza. Il povero franco-algerino è proprio sfortunato in Australia e quest’anno saluta per un problema al motore Ford della sua vettura, peccato. Carlos Sainz ha inviato una cartolina alla FIA con scritte tutte le sue motivazioni sul fatto che i nuovi motori non funzionino. Lo spagnolo è parso molto demoralizzato, ma non tanto per la sua Williams quando per i propulsori a metà elettrici e a metà endotermici.

Fernando Alonso ha spedito una cartolina alla Honda con le immagini più belle della gara di Melbourne. Povero Alonso, pare proprio che la casa giapponese abbia qualche risentimento verso di lui, pare quasi che glielo facciano apposta. Franco Colapinto ha inviato una cartolina a Lawson con la foto di come gli è passato vicinissimo allo start. Lo sapevamo tutti che poteva capitare a qualcuno di rimanere fermo ed essere evitato all’ultimo da un altro e guarda che coincidenza ci so finiti proprio loro due. Gli appassionati di Formula 1 hanno mandato una cartolina alla FIA con l’immagine dei piloti che rallentano in rettilineo. Questa scena è davvero inspiegabile, ma davvero questo è il futuro del campionato? Fa bene Imola a puntare sul WEC a questo punto.

Ora tutti in Cina

La Formula 1 non si prende una pausa e sarà in pista già da venerdì dopo aver spostato tutto il paddock dall’Oceania all’Asia. La terra del Dragone è pronta ad ospitare il massimo campionato e chissà che Hamilton non senta quell’ebrezza provata lo scorso anno, quando vinse la gara Sprint, per adesso l'unico lampo con la Ferrari. Quello che ci auguriamo tuttavia, è capire come i piloti affronteranno il lungo rettilineo dovendo al tempo stesso ricaricare la batteria: le scommesse sono aperte.

FOTO: Formula 1