Michele Pirro prova a Misano la Ducati V4 verso il CIV Superbike 2026

In Pista
di Andrea Periccioli
lunedì, 09 marzo 2026 alle 20:55
Test a Misano per Michele Pirro in vista dell'impegno nel CIV Superbike 2026 con Garage 51 Racing Team by DTO.
Lasciandosi alle spalle un 2025 a dir poco tremendo, il CIV Superbike 2026 riserverà a Michele Pirro il clamoroso passaggio al Garage 51 Racing Team by DTO. Dopo una vita trascorsa in Barni Racing, il collaudatore Ducati Corse cercherà il riscatto, correndo per la prima volta con la squadra da lui stesso fondata nel 2023. A poco meno di due mesi dall'esordio stagionale, il trentanovenne motociclista di San Giovanni Rotondo ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura con il chiaro intento di riappropriarsi del titolo.

IN PISTA A MISANO

Eccezionalmente al via del Gran Premio della Thailandia in sostituzione dell'infortunato Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), ritrovandosi tuttavia costretto a saltare i test di Vallelunga dello scorso 22-23 febbraio, Michele Pirro è impegnato in una due-giorni di prove a Misano in vista della stagione 2026 del CIV Superbike. Il dieci volte Campione italiano, sulla pista di casa del suo team Garage 51 considerando che la base operativa è situata in piena MWC Square, avrà modo tra oggi e domani di percorrere i primi chilometri con la Ducati Panigale V4 in configurazione Production Bike.

MISSIONE VITTORIA NEL CIV SUPERBIKE

Rigettati i propositi di ritiro alla fine di un 2025 che, di fatto, non lo ha mai visto lottare seriamente per la conquista della tabella tricolore, Michele Pirro ha deciso di continuare con un unico obiettivo. Dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere con Barni Racing, punterà quest'anno ad arricchire un palmares già comprensivo di sette titoli e 75 vittorie nel CIV Superbike con i colori della sua squadra, in trionfo con Davide Stirpe lo scorso anno nella classe Production Bike e, ancor prima, nel CIV Supersport.

TROFEO DUCATI V2

Accanto a Michele Pirro, sul tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli non mancano i piloti del Trofeo Ducati V4 Elite Cup oltre che della V2 Future Champ Ducati Academy. Tra gli attesi protagonisti della neonata serie monomarca targata Ducati e Garage 51 spiccano l'ex-Mondiale Supersport 300 Kevin Sabatucci (Kuja Racing Service) e il giovanissimo Martin Galiuto (DD Racing by Ducati Milano), in evidenza nell'ultimo biennio nel CIV PreMoto3, con ulteriori novità in arrivo.

Michele Pirro

