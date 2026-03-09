Jeffrey Herlings spettacolare, Honda sogna: la magia di una vera leggenda MXGP

Il numero 84 brilla in Argentina, Jeffrey Herlings maestoso nel primo round MXGP 2026. Un debutto con Honda da sogno.

Vi sareste mai aspettati un risultato simile alla prima uscita in campionato? Jeffrey Herlings, che con KTM ha scritto numeri da leggenda del Motocross, ha già impreziosito il suo ricco curriculum con un debutto da urlo assieme a Honda. Quanto visto sulla pista argentina di Bariloche è l'esempio di come un talento travolgente riesca sempre a sorprendere ancora. Un talento però, lo ricordiamo, fisicamente molto fragile, con tantissimi infortuni a referto a frenarlo. Viene davvero da credere che, altrimenti, i 5 iridi che ha in tasca probabilmente sarebbero più che raddoppiati... La stagione MXGP 2026 è appena al via ma, se Herlings riuscirà a sfuggire ai problemi fisici, lo avremo tranquillamente tra i favoriti, un vero leone pronto a ruggire ancora e ancora.

113 trionfi

È proprio questo il numero raggiunto ieri, il record a lungo rimasto nelle mani di Stefan Everts è stato ampiamente superato da tempo e viene costantemente ritoccato. L'unico intoppo di un fine settimana stellare è l'incidente in cui Herlings è incappato nella Qualifying Race del sabato, che l'ha lasciato a quota 0 punti. Partiva proprio da lì nella domenica di gare, un nullo che forse l'ha caricato ancora di più. In Gara 1, dopo l'holeshot, è rimasto tranquillo ad osservare l'arrembante compagno di squadra Tom Vialle, altro giovane innegabilmente da osservare dopo quanto visto in questi giorni... Ma l'asso di Geldrop ne aveva di più e nella seconda parte di gara l'ha ripreso, per poi volare via ed iniziare a mettere il suo sigillo ufficiale. Non bastava, c'era Gara 2 da disputare. Non è il migliore alla ripartenza dopo la bandiera rossa per problemi ai cancelletti, ma nel caldo argentino serve anche dosare le forze per arrivare alla fine. A lungo è risalito con calma dopo un via non proprio memorabile, ma negli ultimi giri abbiamo visto un pilota che sembrava avere il turbo sulla sua CRF450RW. Il campione in carica Febvre, saldamente al comando, vede il suo trionfo andare in fumo quando la scheggia neo Honda lo raggiunge e lo sorpassa poi con decisione, mostrando senza dubbio di avere più di qualcosa in più ancora in tasca.

"Il massimo che potessi fare"

"Essere primo alla mia prima uscita con Honda HRC PETRONAS è fantastico. Un grande ringraziamento a tutti i ragazzi del team che hanno lavorato così duramente in questi due mesi per aiutarci a realizzare questo sogno". Honda sta faticando in altri campionati (MotoGP e Superbike sono esempi lampanti), ma qui sta davvero volando. Ci ha pensato Gajser a scrivere pagine memorabili in MX, ora il duo Herlings-Vialle promette ancora più scintille. Ma non tutto è andato liscio alla perfezione. "In Gara 1 ho avuto un po' dolore alle braccia dopo l'holeshot" ha ammesso Herlings. "Ma ho studiato le linee di Tom e poi l'ho superato verso la fine. In Gara 2 poi la ripartenza è stata un po' caotica, ma ho sentito di aver valutato bene i miei livelli di energia e sono riuscito a colmare il distacco [da Febvre], per poi superare di nuovo verso la fine. Essere primo in griglia e prendere la tabella rossa è il massimo che potessi fare oggi". Se questa è la partenza...