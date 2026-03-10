In memoria di Borja Gomez: la Superbike ESBK lancia il BG12 Trophy

Borja Gomez "rimane" nella Superbike spagnola con il nuovo BG12 Trophy: ecco di cosa si tratta.

BG12 Trophy, promosso dalla RFME (Reale Federazione Motociclistica Spagnola). Il nome non è certo casuale: si tratta proprio di iniziali e numero di gara del giovane e sfortunato Borja Gomez, scomparso nel luglio 2025 in un Di oggi la notizia che il Campionato Spagnolo Superbike ESBK continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei piloti con l'aggiunta di una nuova iniziativa all'interno della classe regina. In Superbike infatti ecco una nuova sfida chiamata, promosso dalla RFME (Reale Federazione Motociclistica Spagnola). Il nome non è certo casuale: si tratta proprio di iniziali e numero di gara del giovane e sfortunato, scomparso nel luglio 2025 in un terribile incidente a Magny Cours

Il 20enne spagnolo, ex Mondiale Moto2, SBK e SSP, era il leader Stock JuniorGP e Superbike ESBK all'epoca della tragedia. Un fatto che ha lasciato una scia di polemiche per il ritardo nei soccorsi, ma una volta di più ha sconvolto il mondo delle due ruote a ridosso del debutto del Mondialino sul tracciato francese. Chi è dell'ambiente, o anche solo tifoso, è ben conscio dei rischi, ma quando succede è sempre molto duro da accettare... Non manca un toccante omaggio in sua memoria con questo nuovo trofeo, ecco di cosa si tratta.

Premi per primi iscritti e non solo

Dunlop premierà i primi cinque piloti che formalizzeranno la propria iscrizione con un set completo di pneumatici (anteriore e posteriore) completamente gratuito.

Inoltre, i piloti che si iscrivono all'intero campionato e si classificano tra la sesta e l'ottava posizione riceveranno tre pneumatici posteriori gratuiti. In questo caso, gli pneumatici anteriori corrispondenti saranno forniti dal Hotel Aldea Bricia, che rafforza così il suo sostegno congiunto al progetto.

Come ulteriore incentivo, i piloti che parteciperanno ad almeno cinque eventi del campionato saranno premiati con una giornata in pista presso il circuito di Almería con Extreme Motor.

Incentivo al consumo di pneumatici

Il BG12 Trophy introduce anche un interessante programma di premi basato sul consumo degli pneumatici:

1 set pagato → Verrà regalato uno pneumatico anteriore.

2 set pagati → Verrà regalato uno pneumatico posteriore.

3 set pagati → Un set completo verrà fornito gratuitamente.

Gli pneumatici gratuiti saranno distribuiti domenica prima dell'inizio della seconda gara , ed è un requisito essenziale essere stati presenti alle prove cronometrate e sulla griglia di partenza della prima gara del weekend.

Con la creazione del BG12 Trophy, il Campionato Spagnolo ESBK rafforza il suo impegno nei confronti dei piloti e aggiunge un nuovo incentivo competitivo all'interno della categoria Superbike.