Marc Marquez accende la sfida: "Acosta? Capisco la morbosità"

La stagione MotoGP '26 è iniziata con un entusiasmante Gran Premio a Buriram, che ha fatto venire l'acquolina in bocca ai fan. Gran duello finale tra Pedro Acosta e Marc Marquez nella Sprint, l'Aprilia che trionfa nella gara domenicale con Marco Bezzecchi. L'impressione è che il nove volte campione del mondo quest'anno non avrà vita facile per arrivare al decimo titolo iridato.

Il 2025 è stato un anno piuttosto "noioso" dal punto di vista dello show in MotoGP. Marc Marquez ha dominato in lungo e in largo, al suo primo anno con la Ducati factory, assicurandosi il Mondiale con largo anticipo. Il duello con Pedro Acosta era qualcosa di agognato già da molto tempo e finalmente il primo round si è tenuto in Thailandia, in attesa che i due condividano lo stesso box Ducati nel 2027. Ci sarà da divertirsi, mentre per gli uomini di Borgo Panigale ci sarà un gran lavoro da fare per preservare gli equilibri e la calma...

La vittoria del nono titolo

In un'intervista a Onda Cero, il nativo di Lleida ha ribadito il suo stato di grazia dopo aver vinto il titolo MotoGP 2025, quello che ritiene il più importante della sua carriera. Dopo quattro anni difficili, in seguito all'incidente di Jerez 2020, quando sembrava sul punto di dire addio, è ritornato alla gloria. "La gente non riesce a immaginare quanto io sia in pace con me stesso. Continuo con la stessa ambizione, con lo stesso desiderio e qualunque cosa arrivi sarà benvenuta. Ma non volevo ritirarmi e dicevano che dopo l'infortunio non avrei più vinto... Invece ho vinto di nuovo".

La sfida con Acosta

Capisco la morbosità. Acosta è il leader della giovane generazione. È speciale... Ma una rivalità si crea davvero quando arrivi alle ultime gare e combatti per un titolo. Spero di poter competere con Pedro Acosta per molte altre gare, perché è il punto di riferimento della giovane generazione e sarà uno dei piloti che segnano un'era della MotoGP". C'è da pensare al Mondiale in corso, che non è iniziato sotto una buona stella. Penalizzazione nella Sprint e foratura nella gara lunga, un weekend che va storto ci può stare. Ma quel duello con Pedro Acosta lascia presagire quel che sarà dal prossimo anno... "".

Nel futuro di Marc

In questi giorni di attesa per il rinnovo di contratto con Ducati, si parla tanto del ritiro di Marc Marquez. Il fenomeno di Cervera non esclude che possa arrivare molto presto, tutto dipenderà dalle condizioni fisiche (al momento non ancora eccellenti). Quel che è certo, Marc non riuscirà a stare lontano dal paddock. Quando gli viene chiesto se un giorno potrà essere proprietario di un team, la risposta è affermativa. Abbiamo già gli esempi di Lucio Cecchinello con LCR e Valentino Rossi con VR46. "In futuro non si sa mai. Prima o poi finirò la mia carriera e poi deciderò. Ma so che la MotoGP e le moto fanno parte della mia vita e continueranno a farne parte".