La tradizione del CIV Sportbike in rosa continua con Luana Giuliani

Per il secondo anno consecutivo il CIV Sportbike registra la partecipazione di una pilota: Luana Giuliani al via con il Team Rosso e Nero.

Oggi come non mai si parla tanto di promuovere il motociclismo femminile. Beh, nel nostro Bel Paese da sempre si pone un'attenzione particolare verso il movimento riservato alle donne. Lo testimonia l'istituzione nel 2023 del CIV Femminile, ma non solo. La presenza delle pilote, tra nomi conosciuti e giovani ragazze arrembanti, è da svariati anni una piacevole abitudine anche nei campionati non-dedicati del circus tricolore. Non farà eccezione l'imminente stagione 2026, con l'atteso esordio nel CIV Sportbike di Luana Giuliani, senza alcun dubbio una delle migliori promesse "in rosa" del motociclismo italiano.

IL PROFILO DI LUANA GIULIANI

Classe 2008, 18 anni il prossimo mese di agosto, Luana Giuliani ha raggiunto prestigiosi traguardi nell'ultimo quadriennio. Dopo essere diventata la prima ragazza a marcare punti nella storia dell'ormai ex-CIV PreMot3 (da quest'anno si chiamerà Moto4), nel 2025 è salita in tre distinte occasioni sul podio con una Hondina iscritta sotto le insegne Angeluss Team, concludendo al quarto posto in campionato. Una stagione memorabile per l'originaria di Roma, parte integrante del progetto Talenti Azzurri FMI, tanto da ricevere l'offerta del Team Rosso e Nero per passare al CIV Sportbike.

CON ROSSO E NERO NEL CIV SPORTBIKE

"Lulù" disporrà di una Triumph Daytona 660 nel nuovo corso del Team Rosso e Nero , squadra per anni protagonista (con Yamaha) del CIV Supersport, affiancando i già annunciati Manuel Rocca e Samuel Treccani. In vista del personale debutto nel CIV Sportbike, Luana Giuliani proprio in queste ore sta prendendo parte ai Dunlop Test Days in corso a Vallelunga, due-giornate di prove organizzate dal fornitore unico degli pneumatici insieme ad EMG Eventi.

LE PAROLE DI LUANA GIULIANI

"Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura con il Team Rosso e Nero nel CIV Sportbike", ha ammesso Luana Giuliani, balzata alle cronache cinematografiche nel recente passato per aver recitato nel celebre film "L'immensità" al fianco di Penelope Cruz. "Ringrazio la squadra per la fiducia, un grazie speciale anche alla Federazione Motociclistica Italiana e al progetto Talenti Azzurri FMI per il supporto e il lavoro che stanno svolgendo per la crescita dei giovani piloti. Faremo del nostro meglio per migliorare gara dopo gara, cercando di ottenere importanti nel corso della stagione".

JOY BRUNO PRECORRITRICE NEL CIV SPORTBIKE

Luana Giuliani punterà ad impensierire i colleghi maschi, cercando di scrivere la storia del CIV Sportbike. Un'impresa recentemente tentata, con alterne fortune, anche da Josephine Bruno, al via nella passata stagione con una Aprilia RS 660 del team Gradara Corse. La Campionessa 2024 del CIV Femminile è stata la prima donna a correre nella classe sostitutiva della Supersport 300, annoverando qualche piazzamento in zona punti prima di accordarsi con il Team Trasimeno per tornare alle serie femminile a lei più congeniali.

