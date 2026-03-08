MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Steiner debutto a due facce: KTM Tech3 esulta solo in Moto3, in MotoGP è disfatta totale

MotoGP
di Diana Tamantini
domenica, 08 marzo 2026 alle 12:58
Steiner-KTM-Tech3-Moto3-MotoGP
Gioie Moto3 e dolori MotoGP per Gunther Steiner ed il suo KTM Tech3 nel primo GP del Mondiale 2026.
È stato un inizio a due facce per Gunther Steiner, nuovo team owner di KTM Tech3. In Moto3 c'è stata già una gioia, vale a dire il podio conquistato dall'agguerrito Valentin Perrone alla fine di una battaglia serrata. Per quanto riguarda la MotoGP invece, anche nel GP della domenica non c'è stato davvero di che esultare... Maverick Vinales è stato protagonista di un evidente fuoripista nei primissimi giri, vedendosi poi costretto a faticare parecchio per risalire, chiudendo infine 16°, appena fuori dai punti. Non è stata una passeggiata neanche per Enea Bastianini, che continua ad avere problemi dall'improvviso addio di Giribuola al suo fianco... Anche se ha beneficiato di tre ritiri in sequenza (i fratelli Marquez e Mir) per chiudere 12° e quindi a punti. Inizio col freno a mano tirato, riprendendo un modo di dire popolare, un segnale non incoraggiante ma allo stesso tempo non certo indicativo, visto che il Mondiale è molto lungo.

La disfatta in MotoGP 

"È chiaramente una delusione. È il primo fine settimana di Gunther Steiner con noi e tutto ciò che abbiamo potuto offrirgli è stato questo spettacolo faticoso". Il team manager Nicolas Goyon, solitamente molto schivo a livello di dichiarazioni, ha rilasciato proprio queste parole a Canal+ alla fine del GP Thailandia. Faticoso, tradotto un enorme lavoro per una ricompensa davvero minima, visto che appunto Tech3 ha portato a casa una manciata di punti e con un solo pilota. Considerando la leadership provvisoria di Pedro Acosta, pilota sempre KTM, c'è di che riflettere... Non sempre però le partenze di stagione sono il segnale determinante dell'andamento del campionato per un marchio. La seconda eclatante disfatta targata Ducati non significa necessariamente che Borgo Panigale non sarà protagonista in questo 2026. Certo, nel caso di KTM sono arrivati segnali più contrastanti, con Acosta unico pilota in grado di emergere. E quindi da blindare per il marchio austriaco, sempre che sia ancora possibile, visto il mercato incandescente fin da prima del finale di stagione 2025!

La gioia in Moto3 

Qualche ora prima però era arrivata davvero una bella soddisfazione in casa Tech3 e nella classe minore. I primi due sono scappati presto, ma il secondo gruppetto non ha regalato meno spettacolo: tra di loro c'era anche Valentin Perrone, l'argentino che già l'anno scorso al debutto mondiale s'è fatto notare positivamente. La lotta contro il super rookie Veda Pratama, Alvaro Carpe (KTM Ajo) e Adrian Fernandez s'è chiusa proprio a vantaggio dell'alfiere Tech3, che quindi ha regalato una prima gioia stagionale al neo capo Gunther Steiner ed a tutta la squadra. Dall'altra parte del box c'è l'esordiente finlandese Rico Salmela (reduce da un GP complesso), quindi è lui il riferimento della struttura ora in mano all'ex F1. La partenza non è da sottovalutare, ma bisogna confermarsi con costanza: tra due settimane c'è la grande sfida in Brasile, novità assoluta per tutti.

