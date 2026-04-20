Pioggia, duelli e giovani talenti: il Motoestate 2026 esplode a Varano nel round d’apertura

L'autodromo di Varano ha ospitato il primo round dei Trofei Motoestate 2026: com'è andata e tutti i vincitori.

L’edizione numero 40 dei Trofei WRS MotoEstate ha preso il via dall’autodromo di Varano, con un primo round gremito e spettacolare. Tanti ragazzi giovani al via nelle categorie Promo4, 300, Rookies Italian GP Bucci e MES Junior Trophy, che lanciano un segnale positivo sull’ambiente delle corse. Un inizio spettacolare per dare il via alla nuova stagione, ora bisogna aspettare circa un mese per il prossimo appuntamento al Cremona Circuit, in programma nel weekend del 24 maggio. Ecco intanto com'è andata.

Tra battaglie e pioggia

Ad aprire le danze il MES Junior Trophy con le Ohvale 160, formula ideale per avvicinarsi alle corse. La vittoria è andata a Kamml Thor davanti a Riccardo Camperi e Giorgio Borioni. A seguire è stata la volta delle ruote da 17 pollici con la gara della 300, Promo 4 e Supermono. La 300 ha visto Tommaso Pagano dominare entrambe le manche e andare così a vincere la classifica assoluta. Alle sue spalle ha concluso Lorenzo Corti, che ha preceduto sia in gara 1 che 2 Kevin De Leo.

Nella Moto4 vittoria della wild card Alessandro Lora che ha vinto indisturbato e ha preceduto in entrambe le gare Giacomo Valnegri e Tumia, che hanno completato il podio. Nella Supermono invece una manche è andata a Roberto Bartolomeo e l’altra a Stefano Salvetti. La vittoria di giornata è andata a Bartolomeo, vincitore di gara 2. Sul terzo gradino del podio Nicolò Bondavalli.

Spettacolare la 600 Race Attack con prima manche nel segno di Alberto Bettella, bravo ad approfittare della lotta per la seconda piazza tra Fabrizio Perotti e Lorenzo Ventura finiti nell’ordine dopo essersele date di santa ragione e avere tenuto alle spalle i gemelli Aloisio. Seconda manche rovinata dalla pioggia e dunque lunga solo 4 giri. Un peccato perché la gara stava entrando nel vivo. Alla fine bandiera rossa e metà punteggio. Vittoria di manche a Perotti, che precede a Bettella e Ventura. Per somma di punti il primo successo stagionale è andato ad Alberto Bettella, sul podio accompagnato da Fabrizio Perotti e Lorenzo Ventura.

Nella Sportbike affermazione per Edoardo Boccellari che ha piegato la resistenza di Umberto Chiarena e Federico Canetoli, che hanno completato il podio.

La 1000 Race Attack e Open ha corso solo una gara a causa della pioggia caduta mentre si stava per entrare in pista per gara 2. Prima vittoria stagione per Matteo Cristini che ha fatto sua la 1000 Open e l’assoluta, piegando la resistenza di Lorenzo Renaudo e Massimo Boccelli. Nella Race Attack prima posizione per Alessandro Costantino bravo a chiudere davanti a Marco Fabbretti e Gianluca Ravera.

Bella e spettacolare la Fast Endurance MotoGuzzi. La vittoria è andata dopo una tiratissima ora di gara alla coppia Bonetti-Nari del team Ducoli, bravi a precedere nel finale Guaracing 88 con Curinga e Rizzardi. Podio completato da Guaracing 22, con l’equipaggio composto dal duo Canetoli- Furia.