Navarro fuori da KLINT Forward, ecco chi arriva al suo posto dal GP Ungheria

Cambio in corsa nel team Moto2 di Giovanni e Martina Cuzari: Jorge Navarro ai saluti, ecco Xabi Zurutuza dal GP Ungheria.

Avvicendamento in corsa in Moto2: KLINT Forward Racing Team e Jorge Navarro si salutano, arriva Xabi Zurutuza. Ritorno Mondiale per il basco ex Moto3, che dopo essere "sceso" nell'Europeo Moto2 del FIM MotoJunior, in cui ha appena iniziato la stagione 2026, ecco il cambio di programma. Dopo le sostituzioni per Navarro infortunato , Zurutuza approda a tempo pieno nella classe intermedia del Campionato del Mondo a partire dall'evento di questo weekend al Balaton Park , in Ungheria.

La nota del team Moto2

KLINT Racing Team comunica che, di comune accordo, Jorge Navarro e la squadra hanno deciso di concludere la propria collaborazione nel Campionato del Mondo Moto2. La decisione è stata presa consensualmente e nel pieno rispetto reciproco, con l’obiettivo di consentire a entrambe le parti di proseguire i rispettivi percorsi professionali nel migliore dei modi.Il team desidera ringraziare Jorge per l’impegno augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva.Contestualmente, il KLINT Racing Team conferma Xabier Zurutuza come pilota titolare della squadra a partire dal Gran Premio d’Ungheria e per il prosieguo della stagione 2026 del Campionato del Mondo Moto2.Dopo aver già disputato con il team gli appuntamenti di Barcellona e Mugello in sostituzione di Navarro, il giovane pilota spagnolo proseguirà il proprio percorso di crescita all’interno della struttura, continuando il lavoro di adattamento alla Forward Moto2 e consolidando l’esperienza maturata nelle sue prime apparizioni nel mondiale.

I commenti di squadra e pilota

"Ringraziamo Jorge per il lavoro svolto durante tutta la nostra collaborazione. La decisione di separarci è stata presa di comune accordo e con il massimo rispetto reciproco" ha dichiarato Martina Cuzari, CEO della squadra, dando poi il benvenuto a tempo pieno a Zurutuza. "Siamo felici di poter continuare il percorso intrapreso con Xabier. Nelle ultime due gare ha dimostrato grande impegno, una costante crescita e un ottimo approccio al lavoro con il team. Crediamo nelle sue potenzialità e siamo convinti che il prosieguo della stagione rappresenti un'importante opportunità di crescita sia per lui sia per il nostro progetto."

"Desidero ringraziare la squadra per la fiducia che mi ha dato e per l'opportunità che mi sta offrendo" ha aggiunto Xabi Zurutuza. "Sono state gare molto importanti per me e sono orgoglioso di poter continuare a far parte di questo progetto. Ora è il momento di continuare a lavorare sodo, imparare ogni fine settimana e dare il massimo per ottenere i migliori risultati possibili. Non vedo l'ora di affrontare ciò che ci aspetta e di continuare a crescere insieme al team. Grazie a tutti coloro che mi sostengono giorno dopo giorno."