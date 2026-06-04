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Brian Uriarte squalificato dal GP Catalunya: cos'è successo e la classifica Moto3 aggiornata

In Pista
di Diana Tamantini
giovedì, 04 giugno 2026 alle 12:00
uriarte-squalifica-moto3
Colpo di scena in Moto3, Brian Uriarte è stato squalificato dal GP Catalunya per infrazione tecnica: cos'è successo e la classifica rivista.
Arriva oggi un provvedimento per la Moto3 che riguarda un esordiente di spicco, Brian Uriarte. Il rookie KTM Ajo e fresco vincitore del suo primo GP al Mugello, ha ricevuto infatti una totale squalifica sia dalle qualifiche che dalla gara del precedente evento, quello disputato al circuito del Montmelo in Catalunya. L'ufficialità è proprio di oggi, nel giovedì del GP Ungheria. L'infrazione tecnica rilevata è questa: è stata usata una specifica di olio motore irregolare.
Come si legge nella nota ufficiale, "È consentito l'utilizzo esclusivo dell'olio motore fornito dal produttore autorizzato in tutte le parti del motore, inclusi carter, cambio e frizione. Questo olio sarà disponibile in tutti gli eventi ufficiali e sarà conforme alle specifiche FIM Grand Prix per la classe di riferimento. L'utilizzo dell'olio ufficiale, senza alcuna aggiunta o modifica, è obbligatorio".

L'aggiornamento della classifica Moto3 

Ricordiamo com'era andata in quell'occasione: Brian Uriarte aveva ottenuto la terza casella in griglia in qualifica e aveva poi chiuso il GP a Barcellona con un solido 4° posto. Con la vittoria arrivata lo scorso weekend all'Autodromo del Mugello, il giovane rookie di Red Bull KTM Ajo si era issato in 4^ posizione nella classifica Moto3 generale, pur con un ampio distacco dal capoclassifica Maximo Quiles (come il resto della griglia in realtà, vista la partenza di stagione stellare del pilota Aspar Team).
Uno smacco importante per uno degli esordienti di grido di questa stagione Moto3, assieme a Marco Morelli (Aspar Team), Veda Pratama (Honda Team Asia) e Hakim Danish (MSi Racing), tutti piloti già saliti sul podio in questo inizio di Mondiale 2026. Con i punti persi in occasione dell'appuntamento a Barcellona, Uriarte perde anche svariate posizioni nella classifica generale. Dal 4° posto appena citato infatti lo ritroviamo in ottava posizione, con un divario ancora più ampio dal leader iridato Quiles. Ecco la nuova situazione.

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