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Moto3 Mugello, caos in qualifica: l'errore che ha bloccato Guido Pini (e non solo)

In Pista
di Diana Tamantini
sabato, 30 maggio 2026 alle 16:00
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Colpi di scena inattesi per errori "di tempo" nelle qualifiche Moto3 del GP d'Italia al Mugello: ecco cos'è successo.
Qualifiche decisamente particolari per la Moto3 all'Autodromo del Mugello, per un aspetto: è mancato l'assalto finale. Il motivo? Un calcolo sbagliato tra il tempo necessario per uscire dalla pit lane ed il tempo necessario per realizzare un ultimo giro veloce. È successo in Q1, con il "pilota più di casa" Guido Pini (Leopard Racing) beffato da Matteo Bertelle (LevelUp MTA) e quindi eliminato, ed è ricapitato con un corposo gruppo di piloti Moto3 anche in Q2, inclusi il poi poleman David Almansa ed il leader iridato Maximo Quiles, ritrovatosi solo 15°. Prima fila con lo spagnolo di Intact GP davanti ad un super rookie Hakim Danish (MSi Racing) ed a Joel Kelso (MLav Racing). Ecco cos'è successo.

Pini spinto fuori in Q1 

Per il giovane di Scarperia è chiaramente il GP più sentito della stagione. Non era riuscito ieri a guadagnarsi direttamente la Q2, ma oggi era determinato a rimediare all'errore e ad assicurarsi così il secondo turno di qualifiche. A pochi minuti dalla fine occupava il 4° posto, ma per sicurezza chiaramente ci stava realizzare un ultimo giro, ma ecco il colpo di scena. A poco più di due minuti alcuni piloti si avviano, il toscano di Leopard Racing li segue a ruota per cercare un vantaggio nella scia. Ma vedete il cronometro evidenziato nella foto di copertina? Il tempo non basta per un ultimo giro! E c'è chi ne approfitta al massimo: Matteo Bertelle infatti ha tutto il tempo per realizzare un ultimo giro lanciato ed ecco il colpaccio. L'ultimo posto per la Q2 è il suo, per la gioia di Alessandro Tonucci nel box LevelUp MTA. Un brutto smacco per l'alfiere mugellano, ma sarà in buona compagnia, come vedremo poi.

Q2 bloccata, il tempo non basta 

I 18 piloti in lizza per la pole danno vita ad un turno movimentato, ma dobbiamo aspettare i minuti finali per avere un nuovo incredibile momento. Un trenino composto da una dozzina di ragazzi Moto3, inclusi i protagonisti delle prime caselle in griglia ed il leader iridato, aspettano il momento giusto per l'ultimo assalto, poi escono tutti insieme... Ma anche loro hanno aspettato troppo, quando sono fuori dalla pit lane il tempo è già troppo poco, non possono completare il giro e lanciarsi per l'ultimo assalto. Nello specifico, quando si stanno lanciando sul rettilineo passano letteralmente sotto la bandiera a scacchi, una decina di secondi di troppo! Ai box chiaramente non l'hanno presa bene... Finale Moto3 congelato, con l'eccezione di Joel Kelso che invece sogna il colpaccio, per poi chiudere 3°.

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