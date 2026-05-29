Supersport Aragon: Arenas in Superpole con furore, ma i cinesi fanno spavento

Albert Arenas, 30 anni, scatterà dalla Superpole in gara 1 del Mondiale Supersport al Motorland Aragon. Reazione rabbiosa dello spagnolo, uscito malconcio dall'ultima sfida in Repubblica Ceca causa contatto con il rivale Jaume Masia che partirà solo settimo

Arenas, ex iridato Moto3, ha messo le mani sul primato proprio all'ultimo tentativo girando in 1'53"142 (siamo lontani dal primato '25) dopo che nei passaggi precedenti era rimasto invischiato nel caos che ormai contraddistingue le qualifiche della serie cadetta. Fra rallentamenti improvvisi e disturbi fra piloti che probabilmente porteranno a penalizzazioni prima del via, Albert ha trovato strada libera riuscendo a battere di soli quindici millesimi il tempo stampato pochi attimi prima dal solito Valentin Debise con il missile cinese ZXMoto

La strategia perfetta

Debise era volato in vetta alla classifica dei tempi sfruttando la scia del compagno Federico Caricasulo sul rettilineo di un chilometro del Motorland Aragon. Una strategia perfetta orchestrata dal team Evan Bros che stava sfruttando il massimo. Poi però ci ha pensato Arenas con un guizzo a ribaltare il verdetto.

La Yamaha incalza

In questo momento la ZXMoto è l'unica antagonista vera dello squadrone Yamaha che in scia ad Alberto Arenas leader del Mondiale ha piazzato anche il sempre più scalpitante Roberto Garcia, terza casella davanti al solito Can Oncu. Il pilota turco è incappato in una scivolata ad inizio sessione, una delle tante che si sono verificate in particolare in curva 1, pregiudicando la possibilità di attaccare la pole.

Zaccone in agguato

Alessandro Zaccone, sesto, è stato sia il migliore dei nostri che il ducatista di punta, meglio anche di Jaume Masia che anche sulla pista di casa sarà costretto a partire all'arrembaggio dalla terza fila per non far andare in fuga, soprattutto nel Mondiale, lo scatenato Arenas. Una scivolata ha impedito a Matteo Ferrari di fare meglio di ottavo, ma nelle gare spagnole il ducatista WRP ha la possibilità di rifarsi, come Mattia Casadei, undicesimo con la Pinagale V2 del team di Davide Giugliano.