MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

Supersport Aragon: Arenas in Superpole con furore, ma i cinesi fanno spavento

In Pista
di Paolo Gozzi
venerdì, 29 maggio 2026 alle 14:49
Supersport Aragon: Albert Arenas centra la Superpole
Albert Arenas, 30 anni, scatterà dalla Superpole in gara 1 del Mondiale Supersport al Motorland Aragon. Reazione rabbiosa dello spagnolo, uscito malconcio dall'ultima sfida in Repubblica Ceca causa contatto con il rivale Jaume Masia che partirà solo settimo
Arenas, ex iridato Moto3, ha messo le mani sul primato proprio all'ultimo tentativo girando in 1'53"142 (siamo lontani dal primato '25) dopo che nei passaggi precedenti era rimasto invischiato nel caos che ormai contraddistingue le qualifiche della serie cadetta. Fra rallentamenti improvvisi e disturbi fra piloti che probabilmente porteranno a penalizzazioni prima del via, Albert ha trovato strada libera riuscendo a battere di soli quindici millesimi il tempo stampato pochi attimi prima dal solito Valentin Debise con il missile cinese ZXMoto.

La strategia perfetta 

Debise era volato in vetta alla classifica dei tempi sfruttando la scia del compagno Federico Caricasulo sul rettilineo di un chilometro del Motorland Aragon. Una strategia perfetta orchestrata dal team Evan Bros che stava sfruttando il massimo. Poi però ci ha pensato Arenas con un guizzo a ribaltare il verdetto.

La Yamaha incalza

In questo momento la ZXMoto è l'unica antagonista vera dello squadrone Yamaha che in scia ad Alberto Arenas leader del Mondiale ha piazzato anche il sempre più scalpitante Roberto Garcia, terza casella davanti al solito Can Oncu. Il pilota turco è incappato in una scivolata ad inizio sessione, una delle tante che si sono verificate in particolare in curva 1, pregiudicando la possibilità di attaccare la pole.

Zaccone in agguato 

Alessandro Zaccone, sesto, è stato sia il migliore dei nostri che il ducatista di punta, meglio anche di Jaume Masia che anche sulla pista di casa sarà costretto a partire all'arrembaggio dalla terza fila per non far andare in fuga, soprattutto nel Mondiale, lo scatenato Arenas. Una scivolata ha impedito a Matteo Ferrari di fare meglio di ottavo, ma nelle gare spagnole il ducatista WRP ha la possibilità di rifarsi, come Mattia Casadei, undicesimo con la Pinagale V2 del team di Davide Giugliano.
Supersport Aragon: Classifica Superpole

Leggi anche

Supersport, Cina a due velocità: ZXMoto vola con Debise, QJ Motor faticaSupersport, Cina a due velocità: ZXMoto vola con Debise, QJ Motor fatica
Most: Can Oncu uomo della pole ma la gara? Le Supersport hanno preso il voloMost: Can Oncu uomo della pole ma la gara? Le Supersport hanno preso il volo
Corsedimoto su Instagram, iscriviti qui
Supersport

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Isle of Man TT
In Pista

Troppi incidenti, troppo pericolosi: i Sidecar banditi dal TT 2026

29 maggio 2026
KC2A3496 copia_result
In Pista

Michael Ruben Rinaldi bersagliato dalla sfortuna nel CIV Superbike: Imola già un esame

28 maggio 2026
Isle of Man TT
In Pista

Nuova tragedia al TT 2026: Daniel Ingham morto a seguito di un incidente

28 maggio 2026

Altre notizie

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 sorride nel paddock MotoGP al Mugello

Bastianini attiva la Modalità Bestia e trascina KTM al Mugello: "Così ho fatto la differenza"

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP corre al Mugello

Aprilia insegue Ducati al Mugello, Bezzecchi: "Ecco cosa ci è mancato"

MotoGP
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP guida la Ducati al Mugello

Prequalifiche MotoGP Mugello: Diggia vola, poker di italiani davanti a tutti!

MotoGP
Superbike Aragon: Iker Lecuona chiude in testa le prove con caduta

SBK Aragon Prove: Bulega calcolatore, il rivale Lecuona che botta!

Superbike
mxgp-elzinga-beta-ktm

Dopo Ducati-Seewer, altro terremoto MXGP: Rick Elzinga saluta Beta e vola in KTM Van Venrooy

Motocross

Articoli popolari

Isle of Man TT

Nuova tragedia al TT 2026: Daniel Ingham morto a seguito di un incidente

In Pista
John McGuinness

John McGuinness, 30 anni sul filo del rasoio: il nonno del TT è ancora un missile

In Pista
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto dentro il box

Bulega vuole la MotoGP e attende news dal Mugello: intanto fa tremare i rivali SBK ad Aragon

Superbike
crutchlow-ritorno-lcr-motogp

Prima Folger, ora Crutchlow: perché le scelte “di fortuna” in MotoGP possono valere oro (o problemi)

MotoGP
Marc Marquez e la fidanzata Gemma Pinto nel paddock MotoGP al Mugello Circuit

Marc Marquez accantona la rimonta e svela: "Barcellona? Sono rimasto paralizzato"

MotoGP

Loading