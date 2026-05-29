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Aprilia e Trackhouse, tensioni rientrate? "È tutto sotto controllo"

MotoGP
di Diana Tamantini
venerdì, 29 maggio 2026 alle 14:02
motogp_martin_bonora
Paolo Bonora ha fornito un chiarimento per quanto riguarda Aprilia ed il suo team satellite dopo quanto visto nello scorso GP di Catalunya.
Situazione Aprilia e Trackhouse Racing risolta? Il caotico GP di Catalunya è stato segnato anche da un "problema interno", con Raul Fernandez e Jorge Martin a contatto, un episodio che aveva surriscaldato gli animi soprattutto nella squadra factory. Alcune voci addirittura parlavano di una richiesta dell'iridato MotoGP 2024 di mettere un freno ai piloti della squadra satellite... Probabilmente solo voci, o una richiesta dettata dall'adrenalina del momento, o chissà. Paolo Bonora però ha fornito un chiarimento nella prima giornata di attività al Mugello, spiegando così la situazione in Aprilia.

Una parola chiave 

"Abbiamo avuto un incontro molto tranquillo ieri con tutti, inclusi i ragazzi Trackhouse" ha raccontato Paolo Bonora a motogp.com nel corso delle Prove Libere 1 al Mugello. "Tutti hanno capito che è necessario rimanere più calmi soprattutto in gara. È tutto sotto controllo". Non è mancato anche un commento sullo spintone ricevuto da Jorge Martin al ritorno dello spagnolo al box: il pilota era visibilmente furioso per quanto accaduto con Fernandez in gara, in seguito s'è scusato anche davanti alle telecamere. "Riguardo la reazione di Jorge Martin, per essere onesti, gli voglio bene e mi piace la sua passione, il suo impegno" ha infatti dichiarato Bonora.
Il race manager di Aprilia factory ha però ammesso anche che "Non è stato bello quello che s'è visto in TV. Ma capiamo la sua reazione, era deluso, dopo tutto s'è chiarito". Ma in concreto, cos'è stato deciso in occasione della riunione con la squadra satellite? "La parola chiave è rispetto, abbiamo chiesto solo questo" è la risposta di Bonora. "Aspettare un po' di più per certe manovre, non attaccare se non c'è abbastanza per farlo. Solo rispetto".

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