La verità di Bagnaia sull'addio a Ducati: "Presto ne parleremo"

Pecco Bagnaia arriva a uno dei weekend più speciali per lui: il GP del Mugello. Un circuito speciale per il due volte campione MotoGP, dove ha ottenuto grandi vittorie con la Ducati. Adesso il pilota di Chivasso arriva in una situazione non ideale, ma cercherà di fare la sua prestazione migliore davanti ai tifosi italiani.

Weekend speciale per Pecco

Il weekend "più bello della stagione", luogo di grandi sfide, successi e allenamenti. C'è un legame particolare tra Bagnaia e il tracciato toscano, così come per ogni pilota italiano. Ci sarà un grande caldo, sia dal punto di vista meteorologico che del tifo. E Pecco non arriva a questo round al meglio delle condizioni, avvertendo ancora fastidi al collo dopo la caduta al Montmelò. Non sarà questo a frenare la prestazione dell'allievo di Valentino Rossi, ma il feeling con la Desmosedici è in una fase critica.

Stiamo cambiando molte cose per ritrovare quel bilanciamento di prima. Passo dopo passo ci stiamo arrivando", ha ammesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP. La sua ultima vittoria risale al Gran Premio del Giappone 2025, da allora fino ad oggi ha collezionato ben otto ritiri. Il compagno di marca Fabio Di Giannantonio è sicuramente più in forma con questo pacchetto, non resta che adattare al meglio la GP26 alle sue esigenze. Un lungo percorso che può richiedere tempo e il cui esito non è scontatamente positivo. D'altronde è più di un anno che il torinese va alla ricerca di quella intesa con la Rossa che l'ha portato a vincere due titoli mondiali e ad arrivare secondo nel 2024. "", ha ammesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

La convivenza con Marquez

In molti sostengono che l'arrivo di Marc Marquez nel box Ducati abbia influito sul calo delle prestazioni. Una tesi sempre respinta da Pecco. "Mi sono trovato bene da subito, abbiamo lavorato tanto insieme. Anche lui è in difficoltà con la GP26, quindi stiamo cercando di trovare la quadra insieme. Non l'ho mai vissuta in maniera negativa il suo arrivo". Gli stili di guida differenti, però, spingono i tecnici a seguire coordinate diverse. "A me piace che la moto giri col davanti e a lui piace che la moto giri col dietro. Per questo motivo guidiamo un po' alla rovescia".

La firma con l'Aprilia

La situazione è diventata insostenibile per Bagnaia, tanto da scegliere di firmare con l'Aprilia e cambiare aria. O forse è stata Ducati a preferirgli Pedro Acosta per il futuro? Su questo tema non è il momento di parlare, ma ci sarà qualcosa da chiarire... "Godiamoci il weekend e quando poi si potrà, se ne parlerà. Quando tutto sarà ufficiale ne parleremo".