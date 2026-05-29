MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

La verità di Bagnaia sull'addio a Ducati: "Presto ne parleremo"

MotoGP
di Luigi Ciamburro
venerdì, 29 maggio 2026 alle 12:00
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia arriva a uno dei weekend più speciali per lui: il GP del Mugello. Un circuito speciale per il due volte campione MotoGP, dove ha ottenuto grandi vittorie con la Ducati. Adesso il pilota di Chivasso arriva in una situazione non ideale, ma cercherà di fare la sua prestazione migliore davanti ai tifosi italiani.

Weekend speciale per Pecco

Il weekend "più bello della stagione", luogo di grandi sfide, successi e allenamenti. C'è un legame particolare tra Bagnaia e il tracciato toscano, così come per ogni pilota italiano. Ci sarà un grande caldo, sia dal punto di vista meteorologico che del tifo. E Pecco non arriva a questo round al meglio delle condizioni, avvertendo ancora fastidi al collo dopo la caduta al Montmelò. Non sarà questo a frenare la prestazione dell'allievo di Valentino Rossi, ma il feeling con la Desmosedici è in una fase critica.
La sua ultima vittoria risale al Gran Premio del Giappone 2025, da allora fino ad oggi ha collezionato ben otto ritiri. Il compagno di marca Fabio Di Giannantonio è sicuramente più in forma con questo pacchetto, non resta che adattare al meglio la GP26 alle sue esigenze. Un lungo percorso che può richiedere tempo e il cui esito non è scontatamente positivo. D'altronde è più di un anno che il torinese va alla ricerca di quella intesa con la Rossa che l'ha portato a vincere due titoli mondiali e ad arrivare secondo nel 2024. "Stiamo cambiando molte cose per ritrovare quel bilanciamento di prima. Passo dopo passo ci stiamo arrivando", ha ammesso ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

La convivenza con Marquez

In molti sostengono che l'arrivo di Marc Marquez nel box Ducati abbia influito sul calo delle prestazioni. Una tesi sempre respinta da Pecco. "Mi sono trovato bene da subito, abbiamo lavorato tanto insieme. Anche lui è in difficoltà con la GP26, quindi stiamo cercando di trovare la quadra insieme. Non l'ho mai vissuta in maniera negativa il suo arrivo". Gli stili di guida differenti, però, spingono i tecnici a seguire coordinate diverse. "A me piace che la moto giri col davanti e a lui piace che la moto giri col dietro. Per questo motivo guidiamo un po' alla rovescia".

La firma con l'Aprilia

La situazione è diventata insostenibile per Bagnaia, tanto da scegliere di firmare con l'Aprilia e cambiare aria. O forse è stata Ducati a preferirgli Pedro Acosta per il futuro? Su questo tema non è il momento di parlare, ma ci sarà qualcosa da chiarire... "Godiamoci il weekend e quando poi si potrà, se ne parlerà. Quando tutto sarà ufficiale ne parleremo".

Leggi anche

Cal Crutchlow è subito show: "Favola? Chiamatela stupidità"Cal Crutchlow è subito show: "Favola? Chiamatela stupidità"
Marc Marquez spaventa i rivali: "Non è qui per fare punti"Marc Marquez spaventa i rivali: "Non è qui per fare punti"
Se ti piacciono i contenuti di Corsedimoto puoi selezionarla come fonte preferita cliccando qui
Pecco Bagnaia

diLuigi Ciamburro

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 sorride nel paddock MotoGP al Mugello
MotoGP

Bastianini attiva la Modalità Bestia e trascina KTM al Mugello: "Così ho fatto la differenza"

29 maggio 2026
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP corre al Mugello
MotoGP

Aprilia insegue Ducati al Mugello, Bezzecchi: "Ecco cosa ci è mancato"

29 maggio 2026
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP guida la Ducati al Mugello
MotoGP

Prequalifiche MotoGP Mugello: Diggia vola, poker di italiani davanti a tutti!

29 maggio 2026

Altre notizie

Enea Bastianini pilota KTM Tech3 sorride nel paddock MotoGP al Mugello

Bastianini attiva la Modalità Bestia e trascina KTM al Mugello: "Così ho fatto la differenza"

MotoGP
Marco Bezzecchi pilota Aprilia MotoGP corre al Mugello

Aprilia insegue Ducati al Mugello, Bezzecchi: "Ecco cosa ci è mancato"

MotoGP
Fabio Di Giannantonio pilota VR46 MotoGP guida la Ducati al Mugello

Prequalifiche MotoGP Mugello: Diggia vola, poker di italiani davanti a tutti!

MotoGP
Superbike Aragon: Iker Lecuona chiude in testa le prove con caduta

SBK Aragon Prove: Bulega calcolatore, il rivale Lecuona che botta!

Superbike
mxgp-elzinga-beta-ktm

Dopo Ducati-Seewer, altro terremoto MXGP: Rick Elzinga saluta Beta e vola in KTM Van Venrooy

Motocross

Articoli popolari

Isle of Man TT

Nuova tragedia al TT 2026: Daniel Ingham morto a seguito di un incidente

In Pista
John McGuinness

John McGuinness, 30 anni sul filo del rasoio: il nonno del TT è ancora un missile

In Pista
Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto dentro il box

Bulega vuole la MotoGP e attende news dal Mugello: intanto fa tremare i rivali SBK ad Aragon

Superbike
crutchlow-ritorno-lcr-motogp

Prima Folger, ora Crutchlow: perché le scelte “di fortuna” in MotoGP possono valere oro (o problemi)

MotoGP
Marc Marquez e la fidanzata Gemma Pinto nel paddock MotoGP al Mugello Circuit

Marc Marquez accantona la rimonta e svela: "Barcellona? Sono rimasto paralizzato"

MotoGP

Loading