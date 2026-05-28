Il romano arriva in Toscana con grande voglia di confermarsi dopo la vittoria in Catalogna: vorrebbe riscattarsi in una pista che in passato gli ha dato qualche delusione.

La classifica del Mondiale MotoGP 2026 vede Fabio Di Giannantonio come ducatista meglio piazzato: terzo, a 26 punti di distanza dal leader Marco Bezzecchi e in piena corsa per il titolo. Nell'ultima gara a Barcellona ha conquistato la sua prima vittoria con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team e pertanto arriva al Mugello con una carica speciale; non solo perché si tratta del Gran Premio d'Italia, ma anche perché desidera confermarsi dopo essere stato particolarmente veloce in Catalogna.

Con un Marc Marquez non al 100% della condizione dopo gli ultimi infortuni e con un Pecco Bagnaia spesso altalenante, potrebbe essere lui il pilota Ducati più quotato in questo weekend. Inizieremo a farci un'idea dalle prove libere del venerdì.

MotoGP, i precedenti di Di Giannantonio nel Gran Premio d'Italia

Da quando corre in MotoGP, ovvero dal 2022, Diggia è salito sul podio del Mugello solamente in un'occasione: nella gara del 2025, quando concluse terzo alle spalle di Marc e Alex Marquez. Nella Sprint era arrivato quinto in quello che fu il suo miglior weekend in top class in Toscana. Nel 2024 era arrivato due volte settimo, mentre nei due anni precedenti aveva concluso fuori dalla top 10.

Ai tempi della Moto2 è arrivato decimo nella gara del 2019 e si è ritirato nel 2021 (nel 2020 niente GP d'Italia causa Covid). Nei tre anni di Moto3 è sempre salito sul podio: secondo nel 2016 e nel 2017, terzo nel 2018. Tre vere beffe per il pilota romano.

Nel 2016 fu sconfitto da Brad Binder per 38 millesimi e chiuse appena davanti al trio Bagnaia-Antonelli-Quartararo, nel 2017 fu Andrea Migno ad avere la meglio per solo 37 millesimi, mentre nel 2018 gli arrivarono davanti Martin e Bezzecchi , con lui a 43 millesimi dal vincitore (lo spagnolo). Nel 2026 Di Giannantonio vorrebbe togliersi lo sfizio di vincere al Mugello da pilota MotoGP. Ha tra le mani una Ducati Desmosedici GP26 che dovrebbe consentirgli di essere molto competitivo sul tracciato toscano.

Diggia carico al Mugello: sogna il titolo mondiale

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il pilota romano non ha nascosto le sue emozioni in vista del GP d'Italia: "È la gara di casa, la più bella dell'anno. Si tratta di un weekend magico e speciale, dove vuoi entrare in pista e dare il 300%. Mi ha sempre emozionato guidare qui. Da quando sono in MotoGP, nel primo giro mi viene sempre da urlare nel casco per l'emozione che dà. È un posto pazzesco, sono carico".

Correre nel proprio Paese comporta sempre un carico di pressione maggiore, però Di Giannantonio è contento di essere in questa situazione: "A me piace la pressione. Quando ce n'è, significa che puoi fare qualcosa di importante. Firmerei per avere sempre la pressione".

Il portacolori del team Pertamina Enduro VR46 ammette di sentirsi in corsa per il titolo mondiale, cosa confermatissima dalla classifica generale: "Ci stiamo provando, stiamo lavorando per quello. L'obiettivo di quest'anno è cercare di vincere il campionato. Sappiamo che le Aprilia sono in forma, Bezzecchi e Martin vanno forte ovunque. Battere un duo così è sempre difficile, però noi non siamo lontani".