Bezzecchi, Martin e Di Giannantonio: la storia si ripete in MotoGP

I tre piloti che occupano le prime tre posizioni della classifica MotoGP 2026 hanno già un lontano precedente che li ha visti protagonisti di alcune belle battaglie.

Il weekend del Gran Premio della Catalunya è stato al di sotto delle aspettative per Marco Bezzecchi, che non è riuscito a esprimere lo stesso livello di performance mostrato nei GP precedenti. Nonostante sia stato il suo peggiore weekend della stagione 2026, è comunque riuscito a guadagnare dei punti su Jorge Martin , arrivato a Barcellona a -1 e andatosene a -15 dopo due ritiri e anche un infortunio rimediato nel test di lunedì

In un fine settimana nel quale i piloti ufficiali Aprilia hanno raccolto meno di quanto sperassero, è stato Fabio Di Giannantonio su Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team quello che ha raccolto più punti. Terzo nella sprint race e vittorioso nella gara lunga. Sentiva di poter vincere anche al sabato, però una brutta partenza ha rovinato i suoi piani. I risultati in Catalunya gli hanno permesso di consolidare il terzo posto nella classifica generale MotoGP, portandosi a -26 da Bezzecchi.

Bez-Martinator-Diggia: il precedente del 2018 in Moto3

Non è la prima volta che Bezzecchi, Martin e Di Giannantonio occupano le prime tre posizioni della classifica e sono i tre principali contendenti al titolo mondiale. Era già successo nel 2018, quando militavano nella categoria Moto3.

A spuntarla fu lo spagnolo, campione del mondo con la Honda del team Del Conca Gresini: 7 vittorie, altri 3 podi e ben 11 pole position. Il successo nella penultima gara a Sepang gli diede matematicamente la corona iridata. Con la KTM, Bezzecchi (3 vittorie e altri 6 podi nel 2018) si era portato a un punto da Martin con il trionfo a Motegi nel quartultimo gran premio, però poi ebbe un grosso calo nelle ultime tre gare: ritiro a Phillip Island, quinto a Sepang e ventesimo a Valencia. Proprio a Valencia, l’allora pilota del team Redox PrüstelGP venne sorpassato al secondo posto della classifica da Di Giannantonio (2 vittorie e altri 4 podi), compagno di squadra di Martinator.

Oggi sono il riminese e il madrileno i teammate, mentre il romano corre per la formazione del leggendario Valentino Rossi. Vedremo, come andranno le cose in questo campionato MotoGP 2026; non è detto che non possano esserci altri piloti a inserirsi nella corsa iridata, mancano ancora tanti gran premi e può succedere di tutto. Succederà qualcosa anche nel 2027, quando due di loro cambieranno colori: Martin andrà nel team factory Yamaha, mentre Di Giannantonio in quello KTM. Bezzecchi resterà in Aprilia, l’unico annuncio ufficiale fatto in questi mesi di mercato senza altri annunci a causa del mancato accordo tra i costruttori e MotoGP Sports Entertainment Group sul contratto 2027-2031.