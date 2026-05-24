Formula 1 Canada: Russel strappa la pole attesa la pioggia fra i muretti da incubo

George Russell conquista la Pole del GP del Canada davanti al compagno Andre Antonelli, seconda fila tutta McLaren. Le Ferrari? Non è stata una qualifica superlativa per le Rosse.

George Russell si conferma velocissimo sul cittadino di Montreal: è la terza volta di fila che scatta al palo. La nona Pole in carriera è stata molto adrenalinica per George che dopo aver abortito il primo tentativo è rimasto lucido sull’obiettivo. Il GP può essere la ciliegina sulla torta per il britannico che finora in Canada è stato perfetto: ha già portato a casa la Sprint . Vicino a lui l’altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli che è stato bravo, ma non come il compagno. Le frecce d’argento monopolizza la prima fila ma il vantaggio tecnico sulle McLaren sembra essersi affievolito: Lando Norris e Oscar Piastri scatteranno in seconda, e sembrano molto bellicosi in ottica GP.

Incognita pioggia

La terza fila è un parterre de roi con Lewis Hamilton davanti al vecchio rivale Max Verstappen. Il britannico ha salvato, in parte, la giornataccia della Ferrari facendo meglio del compagno Charles Leclerc affondato in ottava posizione (quarta fila). La Red Bull mostra qualche piccolo segnale di miglioramento ed ha portato avanti anche Isack Hadjar che partita settimo ma nella Q2 aveva fatto segnare il giro più veloce. La quinta fila vede un Arvid Lindblad che sta stupendo con la Racing Bulls e uno splendido Franco Colapinto. L’argentino della Alpine è forse l’MVP di questa qualifica visto che nessuno credeva che potesse entrare in top 10.

Nico Hulkenberg partirà undicesimo con la Audi ma la vera sorpresa è l’esclusione dalla Q3 di Pierre Gasly. Il francese dell’Alpine non va oltre il quattordicesimo tempo, questa volta Colapinto è stato più bravo di lui. La pioggia domani potrebbe essere la vera protagonista. Il meteo annuncia temporali proprio per l'orario di partenza del GP (le 22 in Italia) e questa incognita potrebbe scombussolare i valori e regalarci una sfida adrenalina. Con il bagnato i muretti di Montreal potrebbero diventare un incubo.

Griglia di partenza GP del Canada

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Foto: social Formula 1