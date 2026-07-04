Formula 1 Silverstone: "Stay Calmo" Antonelli riscrive la storia, che pole!

Andrea Antonelli scatterà in Pole nel GP di Gran Bretagna a Silverstone con Charles Leclerc a fianco. In seconda fila George Russell e Lewis Hamilton: sullo storico tracciato della F1 è battaglia fra Mercedes e Ferrari.

Andrea Kimi Antonelli riporta dopo 73 anni un pilota italiano a conquistare qualifica nel GP di Gran Bretagna: l’ultimo era stato nel lontano 1953 Alberto Ascari. Antonelli firma la quinta in carriera raggiugendo un altro mito degli albori Nino Farina nella classifica di tutti i tempi. Parliamo del primo vincitore della storia in F1, proprio a Silverstone nel 1950.

La Ferrari c'è, almeno sul giro secco

Accanto ad Antonelli in prima fila ci sarà un ritrovato Charles Leclerc. Il monegasco ha dato tutto e la sua SF-26 lo ha aiutato e fare meglio: contro l'astronave tedesca (con base tecnica vicinissimo al circuito di Silverstone) fare Megli era quasi impossibile. Seconda fila per Lewis Hamilton, che stavolta non riesce a vincere il confronto diretto con il compagno di squadra. Il Sir, nove trionfi sul tracciato di casa, avrà avrà il dente avvelenato ed in gara proverà a dare tutto. Chiude la seconda fila George Russell che nella Q1 ha sofferto di un bloccaggio anomalo che lo aveva portato dentro la sabbia, fortunatamente la sua W17 non si è insabbiata. Antonelli sta picchiando duro, la "provocazione" di Russell dopo la pole in Austria è tornata subito al mittente...

Hadjar batte Verstappen in qualifica

Anche in Red Bull c'è un ribaltone negli equilibri interni perchè uno splendido Hadjar è riuscito a dare paga a Max Verstappen, solo settimo La gara sarà un affare diverso, ma intanto il ragazzino al secondo anno in F1 se la sta godendo. Sesta casella per Lando Norris mentre l'altra McLaren è in quarta fila con l’altra con uno spento Oscar Piastri. La casa di Woking ha perso smalto quest'anno e neanche a Silverstone la situazione dà segni di svolta. Il piccolo padrone di casa Arvid Lindblad con la sua Racing Bulls è nono davanti al compagno Liam Lawson.

Gabriel Bortoleto non supera la Q2 per soli 32 millesimi! Davvero sfortunato il brasiliano dell’AUDI dopo aver avuto un solo tentativo nella Q1 ed averlo sfruttato alla perfezione. L’aria di casa non giova alla Williams che vedrà scattare i propri piloti in ottava fila. Carlos Sainz si piazza solo quindicesimo davanti ad Alexander Albon. Nulla da fare dunque, ancora problemi, mentre il dramma di Fernando Alonso prosegue indisturbato. Lo spagnolo scatterà ultimo, finendo dietro per la seconda volta in stagione al compagno Lance Stroll. Il canadese non è che abbia fatto meglio, visto che anche lui sarà in ultima fila.

Griglia di partenza GP di Gran Bretagna

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Foto: social Formula 1