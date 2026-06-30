F1 Silverstone stellare: 550 mila spettatori, Antonelli nel mirino di Russell. E le Ferrari?

La Formula 1 ha salutato l’Austria ed è pronta a catapultarsi in Gran Bretagna, la "culla" del Mondiale. Non solo perchè qui nel 1950 si è disputato il primo GP della storia, ma anche perchè gran parte delle scuderie hanno la sede nei dintorni del tracciato del Northamptonshire.

Il nono appuntamento della stagione di Formula 1 quindi è quasi un rito, con una presenza di pubblico che specie negli ultimi anni è diventata enorme. Nel week end sono attesi addirittura 550 mila spettatori! Tanti protagonisti corrono in casa. Uno dei più attesi è Lando Norris, che non solo è Campione del Mondo in carica ma anche il vincitore della passata edizione. George Russell arriva sull'onda dell'entusiasmo del successo di Zeltweg che ha rilanciato le sue aspirazioni Mondiali. Silverstone avrà il format Sprint: una doppia scarica di adrenalina e punti pesantissimi in palio.

Kimi Antonelli atteso al varco

La speranza di Barcellona è andata in frantumi sotto il sole dell’Austria dove, la Mercedes è tornata a dettare legge e la Ferrari ha arrancato più del dovuto. George Russell la scorsa settimana è stato furbo, velocissimo e anche fortunato: un mix di elementi che di norma accompagna i grandi campioni. Proprio in casa dello scomodo compagno Mercedes ora tocca ad Andrea Antonelli pr rispondere. Con l'aggiunta della gara corta, sarà un GP da vivere sul filo del rasoio. Per il fenomenale pilota italiano leader del Mondiale è un esame da far tremare i polsi.

Le Ferrari è passata in pochi giorni da trionfo di Barcellona, che aveva rinfocolato l'entusiasmo generale, al mezzo disastro dell'Austria. Lewis Hamilton appare comunque in gran forma, a dispetto del quinto posto al Red Bull Ring, mentre Charles Leclerc pare subire moltissimo l'ascesa dell'anziano ma ancora velocissimo compagno di box. Il confronto diretto in casa Ferrari sarà uno dei motivi di Silverstone. La McLaren gioca in casa come la Williams ma mentre per la scuderia di Grove tutto appare difficile, per il team papaya il podio pare alla portata. La Red Bull deve dare continuità alla gara austriaca mentre la Aston Martin proverà almeno in casa ad avere un weekend tranquillo: la monoposto progettata dal geniale Adrian Newey sembra di un'altra categoria, ma stavolta in peggio.

Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori

CLASSIFICA PILOTI

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 171 punti George Russell (Mercedes) 131 punti Lewis Hamilton (Ferrari) 125 punti Oscar Piastri (McLaren) 80 punti Lando Norris (McLaren) 79 punti Charles Leclerc (Ferrari) 79 punti Max Verstappen (Red Bull) 73 punti Isack Hadjar (Red Bull) 42 punti Pierre Gasly (Alpine) 41 punti Liam Lawson (Racing Bulls) 30 punti Olivier Bearman (Haas) 18 punti Franco Colapinto (Alpine) 16 punti Arvid Lindblad (Racing Bull) 14 punti Carlos Sainz (Williams) 6 punti Alexander Albon (Williams) 5 punti Esteban Ocon (Haas) 3 punti Gabriel Bortoleto (Audi) 2 punti Fernando Alonso (Aston Martin) 1 punti Nico Hulkenberg (Audi) 0 punti Valteri Bottas (Cadillac) 0 punti Sergio Perez (Cadillac) 0 punti Lance Stroll (Aston Martin) 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 302 punti Scuderia Ferrari HP 204 punti McLaren Mastercard F1 Team 159 punti Oracle Red Bull Racing 115 punti BWT Alpine F1 Team 57 punti Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 44 punti TGR Haas F1 Team 21 punti Atlassian Williams F1 Team 11 punti Audi Revolut F1 Team Kick Sauber 2 punti Aston Martin Aramco F1 Team 1 punti Cadillac Formula 1 Team 0 punti

F1 GP di Gran Bretagna in TV e in streaming

Il GP di Gran Bretagna accenderà gli entusiasmi sin dal venerdi. Per il fuso orario (la Gran Bretagna è indietro di un'ora) gli orari saranno leggermente differenti dal solito. Tutto il weekend della Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV da SkySport, mentre in streaming i servizi da poter usufruire per seguire l’evento saranno Sky Go e NowTV. TV8 trasmetterà in chiaro l’evento in chiaro dalle qualifiche sprint del venerdì a tutta la giornata di sabato, mentre la gara sarà in differita. Di seguito riportiamo tutti gli orari del weekend sul circuito di Silverstone.

Venerdì 3 luglio:

13:30-14:30 Prove libere 1

17:30-18:30: Qualifica Sprint (diretta anche TV8)

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Sabato 4 luglio:

13:00-14:00: Gara Sprint (diretta anche TV8)

17:00-18:00: Qualifiche (diretta anche TV8)

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Domenica 5 luglio:

16:00-18:00: Gara (diretta anche TV8)

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FOTO: social formula 1