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8 Ore Suzuka: Andrea Locatelli insegue Valentino Rossi, ecco perchè può farcela

In Pista
di Alessio Piana
martedì, 30 giugno 2026 alle 19:00
Andrea Locatelli
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Al termine della prima giornata di prove pre-evento nella settimana di gara della 8 ore di Suzuka 2026 primeggia Yamaha Factory Racing Team a precedere BMW Motorrad World Endurance Team e Honda HRC.
Una buona notizia per il motociclismo italiano, considerando che per il secondo anno consecutivo con la Yamaha R1 #21, affiancando Katsuyuki Nakasuga (alla sua ultima 8 ore in carriera) e Jack Miller (direttamente dalla MotoGP), ci correrà Andrea Locatelli. Autore nel 2025 del giro più veloce in gara, il "Loka" ha la concreta possibilità di riscrivere la storia tricolore alla motociclistica "gara delle gare".

UNA SOLA VITTORIA ITALIANA

Con la 2026, in 47 edizioni si sono presentati al via 46 distinti motociclisti italiani e, proprio il numero 46 per eccellenza, l'unico in grado di vincere. Valentino Rossi nel 2001, con la Honda VTR 1000SPW vestita con i colori CABIN Honda ed in equipaggio con Colin Edwards, si rese protagonista di un'impresa da fenomeno, recuperando in 3 distinte occasioni la leadership di gara. L'ultimo ingresso della Safety Car giovò al Dottore per conquistare il primato (rallentando altresì la VTR di Tohru Ukawa e Daijiro Kato), ma in termini di prestazioni individuali Rossi si meritò eccome la vittoria. Prima ed unica di un motociclista italiano alla 8 ore.

LOCATELLI PER LA STORIA

Valentino Rossi, insieme a Niccolò Canepa (2° nel 2024) e lo stesso Andrea Locatelli (2° lo scorso anno), rientra tra i soli 3 motociclisti del nostro Bel Paese a salire sul podio all'evento clou dell'Endurance a due ruote. Il "Loka" in questa circostanza avrà la concreta chance di colmare un vuoto lungo un quarto di secolo, per quanto Yamaha Factory non parta con i favori del pronostico.

HONDA DA BATTERE

Al netto dell'odierno primato, Yamaha insegue Honda HRC. Più competitiva sul passo, più rapida nelle soste ai box per rifornimento e cambio gomme, soprattutto in grado di risparmiare anche un paio di giri a stint in termini di autonomia del carburante. Lo scorso anno Honda HRC vinse con una sosta in meno rispetto a Yamaha, seppur con svariate attenuanti colmate da Iwata per questa edizione. Lo si voglia o meno, come sempre a Suzuka la 8 ore di anno in anno fa storia a sé, con Andrea Locatelli in gara per scrivere la storia.

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