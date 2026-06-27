Proprio in occasione della 8 ore di Suzuka, lo scorso anno Suzuki svelò pubblicamente per la prima volta la nuova GSX-R 1000R, con successivo lancio alla stampa internazionale in occasione del Bol d'Or al Circuit Paul Ricard di Le Castellet. Trascorsi 12 mesi, l'ultima versione della Gixxer debutterà in gara alla 8 ore di Suzuka: oltre alla squadra interna Team Suzuki CN Challenge con un progetto (giunto al suo terzo anno) votato alla svolta ecologica dell'azienda, sarà Yoshimura SERT Motul a portare in pista la nuova nata di Hamamatsu.
RECENTE OMOLOGAZIONE
La squadra regina della specialità (18 titoli mondiali, 21 affermazioni al Bol d'Or e 12 complessive alla 24 ore di Le Mans), dal 2021 legatasi a Yoshimura
, ha preso parte ai primi due round del Mondiale Endurance FIM EWC 2026 con la "vecchia" GSX-R 1000R. L'omologazione del nuovo modello (sigla M7-R) è infatti arrivata soltanto in data 19 giugno, ma Yoshimura SERT aveva già precorso i tempi. In occasione dei Test ufficiali del 12-13 maggio scorsi, a Suzuka era scesa in pista con la nuova Gixxer, tra l'altro mostrandosi decisamente competitiva tanto da rappresentare (aspettando la reazione Yamaha) la prima avversaria dello squadrone Honda HRC in trionfo nelle ultime 4 edizioni.
OMOLOGAZIONE SUPERBIKE E SUPERSTOCK
Omologare un nuovo modello per le case costruttrici ha un costo: alla FIM vanno corrisposti 33.000 € per la doppia-omologazione Superbike
/EWC e Superstock. Questo è quanto ha fatto Suzuki, con la GSX-R 1000R che, adesso, potrà correre nell'Endurance in due classi (EWC e Superstock: discorso a parte per l'Experimental dove sarà impegnato il Team Suzuki CN Challenge) e, potenzialmente, anche nel Mondiale Superbike.
NIENTE SUPERBIKE
Tuttavia la casa di Hamamatsu non ha interesse al momento verso la Superbike. Nel prossimo futuro si continuerà nel Mondiale Endurance con Yoshimura SERT Motul e con il Team Suzuki CN Challenge, come chiarito dallo stesso Shinichi Sahara (già responsabile del progetto MotoGP), destinato prima o poi ad affrontare anche una 24 ore. Se non il Bol d'Or del prossimo mese di settembre, al più tardi la 24 ore di Le Mans 2027.
"In Testa
" la biografia di Jonathan Rea - In tutte le librerie fisiche e on line. Per ordinare su Amazon Libri