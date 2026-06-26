Il weekend austriaco della Formula 1 è partito sotto il segno del leader Andrea Antonelli
, che ha messo a segno il miglior tempo sia in entrambe le sessioni di prova di giornata.
La risposta Mercedes dopo il colpo
Ferrari non si è fatta attendere ed anche se siamo solo al venerdì, la casa tedesca
ha già mostrato i muscoli. Qualcuno si è voluto nascondere? Probabile, ma
intanto è emerso che Andrea Kimi
Antonelli è in gran forma. Durante la prima sessione del GP d'Austria
si sono visti alcuni terzi
piloti. I veri colpi di mercato ancora non ci sono, qualcosa si inizia a
muovere.
Mercedes
blinda, Alonso e il futuro
George Russell ha confermato
che il prossimo anno sarà ancora in Mercedes e che l’ufficialità dell’accordo
arriverà a breve. Quindi Toto ha deciso di dare fiducia alla coppia di quest’anno, ma vorrà ritrovare il Russell migliore. Questo Max Verstappen con molta probabilità resterà in Red Bull, improbabile che il quattro volte iridato possa prendersi una pausa. Fernando Alonso
ha dichiarato che resterà in Aston Martin anche se forse non come pilota: sicuramente resterà nella famiglia.
Beganovic
ancora alla guida della SF-26
Nella
prima sessione visti alcuni volti nuovi sul circuito di Spielberg. La Ferrari di Leclerc,
ad esempio, è stata guidata da Dino Beganovic che ha segnato il nono tempo. Lo
svedese in corre in Formula 2 e ormai ha una discreta esperienza con SF-26 visto che a Barcellona aveva girato con la vettura di Lewis Hamilton. Ayumi Iwasa
ha svolto la sessione con la Racing Bulls e Paul Aron ha guidato l’AUDI. Carlos
Sainz si è preso una pausa al mattino e la sua monoposto è stata guidata da
Luke Browling. La Haas ha dato il volante a Ryo Hirakawa mentre Jak Crawford ha
guidato la Aston Martin di Lance Stroll.
Il
venerdì di Barcellona della Formula 1
Quello che ci ha detto il venerdì
austriaco è che Antonelli ha un passo fantastico. La W17 si è
comportata bene con nuovi sviluppi.
Dietro di lui nella FP2 sono finite le due McLaren con Oscar Piastri davanti
a Lando Norris. La casa di Woking non ha portato l’ala “macarena”, che s’ispira
alla Ferrari. Verstappen ha
chiuso quarto davanti ad Hamilton che pare un po’ in ritardo. Sesto Russell che
non è riuscito ad esprimersi come il compagno ma il tempo per migliorare c’è ed
è ottavo Charles Leclerc che ancora deve ritrovarsi dopo i pesanti KO.
I tempi della seconda sessione
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FOTO: Formula 1