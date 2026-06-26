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Formula 1 Austria: Antonelli mette le cose in chiaro, il ragazzino cerca riscatto

Formula 1
di Riccardo Ventura
venerdì, 26 giugno 2026 alle 22:03
Antonelli
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Il weekend austriaco della Formula 1 è partito sotto il segno del leader Andrea Antonelli, che ha messo a segno il miglior tempo sia in entrambe le sessioni di prova di giornata.
La risposta Mercedes dopo il colpo Ferrari non si è fatta attendere ed anche se siamo solo al venerdì, la casa tedesca ha già mostrato i muscoli. Qualcuno si è voluto nascondere? Probabile, ma intanto è emerso che Andrea Kimi Antonelli è in gran forma. Durante la prima sessione del GP d'Austria si sono visti alcuni terzi piloti. I veri colpi di mercato ancora non ci sono, qualcosa si inizia a muovere.

Mercedes blinda, Alonso e il futuro

George Russell ha confermato che il prossimo anno sarà ancora in Mercedes e che l’ufficialità dell’accordo arriverà a breve. Quindi Toto ha deciso di dare fiducia alla coppia di quest’anno, ma vorrà ritrovare il Russell migliore. Questo Max Verstappen con molta probabilità resterà in Red Bull, improbabile che il quattro volte iridato possa prendersi una pausa. Fernando Alonso ha dichiarato che resterà in Aston Martin anche se forse non come pilota: sicuramente resterà nella famiglia.

Beganovic ancora alla guida della SF-26

Nella prima sessione visti alcuni volti nuovi sul circuito di Spielberg. La Ferrari di Leclerc, ad esempio, è stata guidata da Dino Beganovic che ha segnato il nono tempo. Lo svedese in corre in Formula 2 e ormai ha una discreta esperienza con SF-26 visto che a Barcellona aveva girato con la vettura di Lewis Hamilton. Ayumi Iwasa ha svolto la sessione con la Racing Bulls e Paul Aron ha guidato l’AUDI. Carlos Sainz si è preso una pausa al mattino e la sua monoposto è stata guidata da Luke Browling. La Haas ha dato il volante a Ryo Hirakawa mentre Jak Crawford ha guidato la Aston Martin di Lance Stroll.

Il venerdì di Barcellona della Formula 1

Quello che ci ha detto il venerdì austriaco è che Antonelli ha un passo fantastico. La W17 si è comportata bene con nuovi sviluppi. Dietro di lui nella FP2 sono finite le due McLaren con Oscar Piastri davanti a Lando Norris. La casa di Woking non ha portato l’ala “macarena”, che s’ispira alla Ferrari. Verstappen ha chiuso quarto davanti ad Hamilton che pare un po’ in ritardo. Sesto Russell che non è riuscito ad esprimersi come il compagno ma il tempo per migliorare c’è ed è ottavo Charles Leclerc che ancora deve ritrovarsi dopo i pesanti KO.

I tempi della seconda sessione

tempi

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FOTO: Formula 1
Andrea Antonelli

diRiccardo Ventura

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