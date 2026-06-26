Bezzecchi vola ad Assen, l'unica nota stonata è una multa: cosa è successo

Il brutto epilogo del suo GP a Brno non ha fatto crollare il pilota riminese, a suo agio nello storico TT Circuit: miglior tempo e anche una sanzione pecuniaria.

Marco Bezzecchi sembra aver messo da parte da quanto successo in Repubblica Ceca, non ha avuto contraccolpi psicologici ed è partito fortissimo ad Assen. Miglior tempo nella FP1 e miglior tempo nelle Prequalifiche , è messo bene sia sul giro secco sia come passo. Sembra il favorito del weekend, ma vanno forte anche le altre Aprilia e non si può mai sottovalutare i piloti Ducati, a partire da Marc Marquez. Al venerdì non si assegnano punti, Aprilia ha messo delle buone basi per fare bottino pieno, però c'è ancora da lavorare.

MotoGP Assen, Prove: il bilancio di Bezzecchi

Il pilota romagnolo ha parlato a Sky Sport MotoGP e si è detto soddisfatto di come sono andati i due turni di oggi: "È stata una buona giornata, sono contento. La moto si è comportata bene fin da subito, io sono partito bello carico e mi sono trovato bene. Nel pomeriggio faceva molto caldo, abbiamo sofferto in certi aspetti e in altri no, tutto sommato un attimo venerdì. Mi sono divertito molto".

MotoGP Assen, Prove: il bilancio di Bezzecchi

Ad Assen faceva un gran caldo, può aver dato una mano all'Aprilia? Bezzecchi ha spiegato la situazione: "Con il caldo ho faticato un po' in alcuni aspetti della guida, come l'ingresso in curva. Nel pomeriggio ci ho messo due-tre giri per interpretare meglio rispetto al mattino, quando invece faceva un po' più fresco. Non penso che sia grazie al caldo che Aprilia soffra di meno, credo che la nostra moto si comporti bene nel veloce. Ci sono tanti movimenti nei cambi di direzione, ma nelle curve veloci funziona bene. Gli avversari arriveranno, bisogna continuare a lavorare bene".

Al leader della giornata odierna e della classifica generale MotoGP è stato chiesto anche del suo ottimo T4: "Non vorrei sbagliare - risponde - ma credo che Ogura abbia fatto il T4 meglio del mio. Il mio è comunque buono, ma faccio un po' di fatica nell'ultima variante. Mi trovo meglio prima". Ci sono certamente dei dettagli da sistemare, però Bezzecchi è in grande forma nei Paesi Bassi.

La multa dopo la FP1: i dettagli

L'unica nota stonata del venerdì di Bezzecchi ad Assen è stata la multa da 2000 inflittagli dopo la FP1 a causa di una procedura di partenza eseguita in maniera scorretta. Ai piloti è stato chiaramente indicato che possono fare le prove senza avere un'altra moto ferme davanti a loro. I piloti che si posizionano davanti partono per primi, chi è dietro deve aspettare.

Nello specifico, c'è stata una violazione dell'articolo 3.3.2.2 del Regolamento FIM e lo Stewards Panel ha opportunamente sanzionato il pilota del team Aprilia Racing. Per lo stesso motivo è stato punito anche Raul Fernandez, ma nel suo caso la multa è stata di 1.000 euro, perché Bezzecchi è recidivo: aveva già commesso questo tipo di infrazione.