Danilo Petrucci special guest nella Coppa Italia Velocità al Mugello

Danilo Petrucci
in pista con una BMW nel venerdì di prove della Coppa Italia Velocità al Mugello: si avvicina il rientro nel Mondiale Superbike.
Dopo aver dovuto rinunciare all'appuntamento (sentitissimo) di Misano, Danilo Petrucci ha una gran voglia di tornare al via del Mondiale Superbike. Il portacolori ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, osservato un prolungato stop per recuperare dalla frattura del coccige riportata lo scorso 16 maggio in Gara 1 a Most, sta massimizzando il tempo a sua disposizione in vista del rientro fissato per il 10-12 luglio prossimi a Donington Park.
PETRUCCI A TUTTO TEST
Archiviata una preliminare uscita proprio sui saliscendi delle Midlands
insieme al compagno di squadra Miguel Oliveira, Danilo Petrucci non è rimasto a braccia conserte, decidendo di proseguire il personale programma di lavoro in madrepatria. A sorpresa, in data odierna il motociclista ternano ha preso parte eccezionalmente alle prove libere del secondo appuntamento stagionale della Coppa Italia Velocità al Mugello.
CON UNA BMW AL MUGELLO
In questa circostanza Danilo Petrucci è sceso in pista in sella ad una M 1000 RR in configurazione Superstock seguita con un occhio di riguardo dal Pistard Racing Team, struttura di riferimento BMW Motorrad Italia per la serie tricolore. Sul tracciato della sua prima storica vittoria (di due) in MotoGP con il team ufficiale Ducati nel 2019, "Petrux" ha girato il più possibile, siglando un best lap di 1'52"920. Con un intento: da una parte togliersi un po' di ruggine di dosso, dall'altra verificare il suo stato di forma.
VERSO DONINGTON PARK
Danilo Petrucci, in una stagione d'esordio con BMW Motorrad fin qui avara di soddisfazioni, cercherà di presentarsi tirato a lucido nel giro di un paio di settimane. La casa dell'Elica ha confermato che il Campione italiano Superstock 1000 nel 2011 farà ufficialmente il suo ritorno in gara a Donington Park, dove nel 2023 conquistò il suo primo podio in carriera nel Mondiale Superbike, bissato due anni più tardi, sotto le insegne Barni Racing.
Photo Courtesy: Daniele Guazzetti
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