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SBK, domenica nera per BMW: neanche Petrucci correrà Gara 2 a Balaton Park

Superbike
di Matteo Bellan
domenica, 03 maggio 2026 alle 14:12
Danilo Petrucci pilota BMW Superbike WorldSBK a Balaton Park, Ungheria
Superbike, BMW sfortunata: perde anche Danilo Petrucci a Balaton Park
Giornata da dimenticare per BMW che non avrà nessuna M 1000 RR in griglia in Gara 2 Superbike in Ungheria: dopo Oliveira, è out anche Petrucci.
Il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK è davvero sfortunato al Balaton Park Circuit. Al via della Superpole Race ha vissuto il brutto incidente capitato a Miguel Oliveira, venuto a contatto con Andrea Locatelli e poi caduto sull'asfalto mentre sfilano gli altri piloti. Dopo la paura iniziale, sono arrivate delle rassicurazioni sulle sue condizioni, anche se il portoghese è stato dichiarato unfit per Gara 2 e ha dovuto essere portato in ospedale per ulteriori accertamenti, avendo subito una commozione cerebrale e un infortunio alla spalla sinistra.

Superbike Ungheria, anche Petrucci infortunato: le condizioni del pilota

Purtroppo, in Gara 2 in Ungheria non ci sarà neppure Danilo Petrucci. Poco fa è stato comunicato che il pilota italiano è stato dichiarato non idoneo a causa di una contusione all’anca sinistra, non provocata da una caduta. Un vero peccato non vedere nessuna M 1000 RR in griglia oggi pomeriggio. Non possiamo che augurare a entrambi i piloti di guarire al più presto.
Se Oliveira era riuscito a salire sul podio in Gara 1 e sembrava avere il potenziale per disputare delle buone manche anche oggi, invece Petrucci era apparso più in difficoltà. Sabato non era andato oltre l'undicesimo posto e nella Superpole Race si è classificato solo sedicesimo. A questo punto viene da pensare che il piazzamento nella gara sprint possa essere stato condizionato proprio dalla contusione alla caviglia sinistra che lo ha messo KO per la manche di oggi pomeriggio.

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