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Italjet Roadster 400: il piccolo mostro da collezione a meno di 10 mila €

Novità
di Elisabetta Lubrani
venerdì, 01 maggio 2026 alle 20:30
ITALJET ROADSTER 400
Meno di 10 mila € per portarci a casa un piccolo mostro da collezione: da lunedi 4 maggio Italjet lancia la prenotazione del Roadstar 400. Ne verranno prodotti solo 777 esemplari, tutti numerati. Tecnologia, fascino retro, prestazioni: chiamarlo scooter suona riduttivo.
L'estro, il design e la tecnologia di Italjet hanno prodotto una piccola-grande rivoluzione. Nell'interpretazione di Italie lo scooter non è più una sottospecie della moto, ma un veicolo avanzatissimo con un'anima racing e un carattere che non lascia indifferenti. Il Roadster 400 Founders Edition infatti si presenta come una reinterpretazione contemporanea dello scooter retrò. Stile stile senza tempo e ingegneria all’avanguardia.

Colori e tecnologia

I progettisti di questo piccolo gioiello hanno studiato ogni particolare, anche cromatico. Le differenti colorazioni antracite e British Green infatti sono state scelte per esaltare i componenti meccanici in titanio e il telaio in nero lucido. La dotazione di serie dei componenti è in linea con le migliori ipersportive: sospensioni Ohlins, scarico Akrapovic, impianti frenanti Brembo. Il display TFT è rotondo, per richiamare la strumentazione analogica di una volta: anche in questo senso tecnologia di oggi, declinata con il fascino del passato.

Un cuore monocilindrico

Il Roadster 400 è spinto da un motore motociclindrico di 400cc raffreddato a liquido, capace di erogare 41,5 cavalli. Le dimensioni del propulsore hanno permesso di limitare il peso complessivo del veicolo in soli 151 chili.
Il cuore tecnologico del Roadster 400 è il sistema DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), brevettato da Italjet, che reinterpreta l'avantreno come un elemento dinamico e articolato. Ispirato al monobraccio del Dragster, il DLAS consente di modulare la risposta tra rigidità sportiva e comfort, migliorando sensibilmente la precisione direzionale e la stabilità in curva.

La chicca tecnologica

Il componente di maggior vanto è il sistema DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), brevettato da Italjet, che reinterpreta l'avantreno come un elemento dinamico e articolato. Ispirato al monobraccio del Dragster, il DLAS consente di modulare la risposta tra rigidità sportiva e comfort, migliorando sensibilmente la precisione direzionale e la stabilità in curva

La meccanica è linguaggio

Massimo Tartarini, CEO e presidente di Italjet fondata nel 1959 nel bolognese, ha definito il Roadster 400 un "manifesto" piuttosto che un semplice scooter ad altissime prestazioni. "E' un oggetto che nasce per essere riconosciuto, desiderato e ricordato" spiega Tartarini. "In un mondo che tende all’omologazione, abbiamo scelto ancora una volta la strada più difficile, ma anche la più eccitante: quella dell’identità. Ogni elemento del Roadster è stato progettato per esprimere autenticità e carattere. Nulla è nascosto, tutto è dichiarato. La struttura diventa forma, la meccanica diventa linguaggio. È un’opera di design che vive sulla sintonia tra ingegneria e arte, tra funzione ed emozione. La sua esclusività non è una strategia, è una conseguenza naturale del nostro modo di pensare: produrre meno, ma creare qualcosa che abbia un’anima, che non appartenga a tutti, ma che rappresenti pienamente chi lo sceglie. Il Roadster Founders Edition è destinato a lasciare un segno. Non segue il mercato, lo ignora. Non cerca consenso, crea appartenenza. È Italjet nella sua forma più pura.

Come prenotarlo 

Roadster 400 Founders Edition si può prenotare da lunedi 4 maggio attraverso questo link al sito Italjt.. Il prezzo di vendita è € 9.990 f.c. (IVA inclusa). Le prime consegne sono previste a partire dal mese di ottobre 2026.

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