Italjet Roadster 400: il piccolo mostro da collezione a meno di 10 mila €

Meno di 10 mila € per portarci a casa un piccolo mostro da collezione: da lunedi 4 maggio Italjet lancia la prenotazione del Roadstar 400. Ne verranno prodotti solo 777 esemplari, tutti numerati. Tecnologia, fascino retro, prestazioni: chiamarlo scooter suona riduttivo.

L'estro, il design e la tecnologia di Italjet hanno prodotto una piccola-grande rivoluzione. Nell'interpretazione di Italie lo scooter non è più una sottospecie della moto, ma un veicolo avanzatissimo con un'anima racing e un carattere che non lascia indifferenti. Il Roadster 400 Founders Edition infatti si presenta come una reinterpretazione contemporanea dello scooter retrò. Stile stile senza tempo e ingegneria all’avanguardia.

Colori e tecnologia

I progettisti di questo piccolo gioiello hanno studiato ogni particolare, anche cromatico. Le differenti colorazioni antracite e British Green infatti sono state scelte per esaltare i componenti meccanici in titanio e il telaio in nero lucido. La dotazione di serie dei componenti è in linea con le migliori ipersportive: sospensioni Ohlins, scarico Akrapovic, impianti frenanti Brembo. Il display TFT è rotondo, per richiamare la strumentazione analogica di una volta: anche in questo senso tecnologia di oggi, declinata con il fascino del passato.

Un cuore monocilindrico

Il Roadster 400 è spinto da un motore motociclindrico di 400cc raffreddato a liquido, capace di erogare 41,5 cavalli. Le dimensioni del propulsore hanno permesso di limitare il peso complessivo del veicolo in soli 151 chili.

Il cuore tecnologico del Roadster 400 è il sistema DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), brevettato da Italjet, che reinterpreta l'avantreno come un elemento dinamico e articolato. Ispirato al monobraccio del Dragster, il DLAS consente di modulare la risposta tra rigidità sportiva e comfort, migliorando sensibilmente la precisione direzionale e la stabilità in curva.

La chicca tecnologica

Il componente di maggior vanto è il sistema DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering), brevettato da Italjet, che reinterpreta l'avantreno come un elemento dinamico e articolato. Ispirato al monobraccio del Dragster, il DLAS consente di modulare la risposta tra rigidità sportiva e comfort, migliorando sensibilmente la precisione direzionale e la stabilità in curva

La meccanica è linguaggio

E' un oggetto che nasce per essere riconosciuto, desiderato e ricordato" spiega Tartarini. "In un mondo che tende all’omologazione, abbiamo scelto ancora una volta la strada più difficile, ma anche la più eccitante: quella dell’identità. Ogni elemento del Roadster è stato progettato per esprimere autenticità e carattere. Nulla è nascosto, tutto è dichiarato. La struttura diventa forma, la meccanica diventa linguaggio. È un’opera di design che vive sulla sintonia tra ingegneria e arte, tra funzione ed emozione. La sua esclusività non è una strategia, è una conseguenza naturale del nostro modo di pensare: produrre meno, ma creare qualcosa che abbia un’anima, che non appartenga a tutti, ma che rappresenti pienamente chi lo sceglie. Il Roadster Founders Edition è destinato a lasciare un segno. Non segue il mercato, lo ignora. Non cerca consenso, crea appartenenza. È Italjet nella sua forma più pura. Massimo Tartarini , CEO e presidente di Italjet fondata nel 1959 nel bolognese, ha definito il Roadster 400 un "manifesto" piuttosto che un semplice scooter ad altissime prestazioni. "" spiega Tartarini.

Come prenotarlo