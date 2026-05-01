Lecuona precede Bulega nelle prove del venerdì, ma il leader del Mondiale Superbike rimane tranquillo: ci potrebbe essere una bella lotta in Ungheria.

Nicolò Bulega aveva dichiarato che quella del Balaton Park Circuit non è la pista migliore per il suo stile di guida, ma nella FP1 ha chiuso in vetta alla classifica e nella FP2 si è posizionato secondo, a soli 103 millesimi dal compagno di squadra Iker Lecuona. Allo spagnolo, invece, il tracciato ungherese piace molto e sembra essere più vicino che mai alla possibilità di giocarsi la vittoria. Non ha mai vinto da quando corre nel Mondiale Superbike, in questo weekend potrebbe avere la sua grande occasione. I passi dei due piloti del team Aruba.it Racing Ducati sono simili e c'è ancora tempo per migliorare per sabato e domenica.

Superbike Ungheria 2026, Prove Libere: il bilancio di Bulega

Bulega è abbastanza soddisfatto del suo venerdì di prove libere Superbike, si sente in una condizione migliore rispetto al 2025 e ha ancora margine di miglioramento: "Non è andata male. Lo scorso anno al venerdì avevo faticato tanto in termini di feeling con la moto, quest'anno no. Penso che abbiamo fatto un miglioramento e sono abbastanza felice delle sensazioni che ho. Sicuramente possiamo aggiustare qualcosa, non sono al 100%: in particolare, nelle chicane".

Il campione del mondo Supersport 2023 sa di dover modificare qualcosa anche nel suo stile di guida a Balaton Park, è pronto a fare quanto necessario per proseguire la sua striscia di vittorie (13 di fila, finora): "Non so cosa aspettarmi. Questo non è il miglior layout per il mio stile di guida, però penso che se sei veloce lo sei ovunque. Ho bisogno di cambiare un po' il mio stile qui. Quello di oggi è stato un giorno positivo per quanto riguarda l'approccio. Se domani facciamo uno step, posso lottare per vincere".

Se dovesse puntare dei soldi, lo farebbe su sé stesso oppure su Lecuona? Ecco la risposta del pilota emiliano: "I nostri passi sono davvero simili. Comunque, li metterei su di me".

SBK Balaton Park, Lecuona non si esalta troppo

Lecuona non può che sorridere per essere in P1 al termine della giornata, anche perché giovedì aveva avuto un problema gastrico che lo aveva un po' debilitato: "Sono felice della nostra performance. Ho faticato un po' fisicamente, perché ieri stavo molto male e ho dovuto andare in hotel per riposare. Stamattina non avevo la stessa energia che ho solitamente, ma il feeling con la moto è stato molto buono. Abbiamo fatto alcuni piccoli cambiamenti e hanno funzionato bene. La cosa positiva è che il mio giro più veloce è stato l'ultimo in FP1 e l'ultimo in FP2 con la stessa gomma. Siamo veloci, sono felice".

L'ex pilota Honda HRC sa di avere un ottimo potenziale per questo weekend Superbike in Ungheria: "Sono uno dei favoriti, ma non il favorito. Alla fine, si tratta di gare e può succedere di tutto. Sono leggermente più veloce o simile a Nicolò, questo è un buon passo in avanti, dato che lui è stato più veloce nei primi tre round. Sam Lowes è vicino a noi, quindi vedremo cosa succederà".

L'approccio è stato lo stesso, ho cercato di restare calmo. L'idea è quella di vincere, però finire secondo non sarebbe un dramma. La cosa importante è lottare". Riuscire a vincere per la prima volta in SBK è qualcosa che lo spagnolo sogna, però al tempo stesso continua a non volersi ossessionare da questo obiettivo: "".