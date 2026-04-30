Bulega dominatore finora, ma Lecuona spera che in Ungheria avrà la sua chance di salire sul gradino più alto del podio: ci riuscirà?

Il Mondiale Superbike 2026 sta mostrando la superiorità di Nicolò Bulega e della Ducati Panigale V4 R. Negli scorsi due round il team Aruba.it Racing ha fatto tre doppiette, con Iker Lecuona che è arrivato sempre alle spalle del suo compagno di squadra. In questo weekend si corre al Balaton Park Circuit, che Bulegas ritiene essere il peggiore per il suo stile di guida . Potrebbe essere più attaccabile rispetto a quanto visto finora, il primo che vorrebbe approfittare di tale eventualità è proprio il suo teammate.

Superbike Ungheria, Lecuona può vincere a Balaton Park?

Lecuona non ha ancora conquistato alcuna vittoria da quando corre nel WorldSBK. Nei quattro anni con il team Honda HRC ha ottenuto solo due podi e solamente la firma con Aruba Ducati gli sta consentendo di essere costantemente nelle posizioni che contano. Non ci era abituato e, dopo essersi consolidato in seconda posizione sia nelle scorse gare sia nella classifica generale, spera di riuscire a fare l'ultimo passo: vincere.

Il pilota spagnolo è fiducioso di poter fare bene nel round Superbike in Ungheria, anche se nel 2025 si era infortunato alla partenza di Gara 1 a causa dell'incidente innescato da Andrea Iannone e poi non aveva potuto correre per il resto del weekend: "Arrivo qui con i piedi per terra - spiega - e con l'obiettivo di mantenere i progressi fatti nelle scorse gare. Lo scorso anno sono stato uno dei piloti più critici su questa nuova pista e continuo a pensare certe cose, però onestamente è una pista che si adatta bene al mio stile di guida. Mi ero sentito a mio agio qui. Le curve strette e le chicane sono tra i miei punti di forza".

Lecuona ha spiegato cosa gli sia mancato ad Assen e cosa gli stia mancando in generale per essere al livello di Bulega: "Un suo punto forte erano le curve veloci, nell'ultimo settore era davvero forte ad Assen. Questo è un aspetto sul quale devo lavorare e migliorare di più. Approccio in modo diverso quelle curve rispetto a lui, non ho ancora capito come farle. Penso che questa pista possa essere più semplice per me, più adatta al mio stile. Vedremo".

L'ex pilota Honda HRC non esclude che a Balaton Park possa avere finalmente la chance di puntare a vincere la sua prima gara in SBK: "Lo spero. Non è una delle sue piste migliori, forse è una delle mie migliori e forse questo potrebbe compensare".

SBK, futuro ancora con Ducati?

Per quanto riguarda il suo futuro, Lecuona non ha aggiornamenti da fornire: "No, ma come ho detto ad Assen il mio obiettivo è rimanere in questo team. Devo dire che questa è la prima volta che il mio manager viene e dopo questo weekend forse ne saprò di più".

Il suo contratto scade a fine 2026 e, ovviamente, vuole rimanere nel box Aruba Ducati anche nel 2027. Se continuerà ad essere presenza costante sul podio, sicuramente gli verrà offerto il rinnovo. Forse, la sua situazione verrà approfondita più concretamente quando sarà chiarita quella Bulega, che sogna di correre in MotoGP e non sa se potrà farlo.