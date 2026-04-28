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SBK, Bulega attaccabile a Balaton Park? "Forse è la pista peggiore"

Superbike
di Matteo Bellan
martedì, 28 aprile 2026 alle 11:13
Nicolò Bulega pilota Ducati Superbike seduto sul pavimento del circuito TT Assen
Superbike, Nicolò Bulega imbattibile anche a Balaton Park?
Nel weekend la Superbike fa tappa in Ungheria, Bulega ancora favorito e nella condizione di battere un record che condivide con Razgatlioglu: sarà ancora invincibile?
Nicolò Bulega è stato superiore a tutti nei primi tre round del calendario WorldSBK 2026 ed è normale pensare che anche nel prossimo a Balaton Park lo scenario sarà il medesimo. Tanti tra coloro che seguono il campionato sperano di vedere delle gare più combattute, dato che finora la vittoria finale del pilota Aruba Ducati non è mai stata messa in discussione. Neppure il taglio di flusso carburante alla Panigale V4 R avvenuto dal weekend di Assen è servito a frenarlo.

Superbike Ungheria 2026: Bulega, Toprak e i record

Il leader della classifica mondiale Superbike non sa dire se sarà ancora dominatore anche in Ungheria, soprattutto considerando che non si correrà su un circuito che gradisce particolarmente: "Forse non è la migliore pista per me, però l'anno scorso sono arrivato secondo, un risultato non così brutto. Sicuramente sarà più difficile, non essendo una delle mie piste preferite, forse è la peggiore per il mio stile di guida. Dovrò adattarmi e restare concentrato durante il weekend, ma darò il 100% come sempre".
Con la tripletta ad Assen è arrivato a tredici vittorie consecutive in SBK, eguagliando così il record che Toprak Razgatlioglu aveva stabilito nel 2024 e ripetuto nel 2025. A Balaton Park ha la possibilità di batterlo, però a differenza del turco non sembra troppo interessato alle statistiche: "Per me non è come per Toprak. È sicuramente un record incredibile, però non è qualcosa che mi interessa davvero. Per me è più importante vincere le gare e cercare di vincere il titolo mondiale. Se riesco a fare questo e poi faccio anche questo tipo di record, è positivo saperlo e sentirlo, ma non è qualcosa di davvero importante".

SBK, Lecuona può sconfiggere Bulega a Balaton Park?

Iker Lecuona ha dichiarato che si sta avvicinando sempre di più al compagno di squadra e Bulega ammette che prima o poi verrà raggiunto, potrebbe accadere anche a Balaton Park: "Può succedere, anche se nelle gare non è importante vincere di 1 o di 10 secondi. L'importante è vincere. Sicuramente è quello più vicino a me, però vicino significa anche che è ancora dietro. Sicuramente a Balaton sarà molto forte, perché penso che la pista si sposi bene con il suo stile di guida; per me è l'opposto. Se dovessi vincere a Balaton, sarebbe un buon segnale per me e per il resto della stagione".
Vincere in Ungheria su un tracciato teoricamente non amico farebbe pensare che possa trionfare in tutte le altre gare del campionato Superbike 2026. Ma il pilota emiliano frena un po' questa ipotesi: "È davvero difficile vincere tutte le gare - spiega - Io inizio ogni weekend con l'obiettivo di cercare di vincere, però non è sempre possibile. È complicato, può sempre succedere qualcosa, ad esempio il meteo può non essere perfetto e devi anche essere fortunato. Non è sempre tutto sotto il mio controllo. Balaton è pessima per il mio stile di guida, ma avevo detto lo stesso anche per Cremona e poi ho fatto una tripletta di vittorie contro Toprak. Non si sa mai...".
Nicolò rimane il favorito, non può essere diversamente. Sarà anche interessante sapere se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi di mercato che lo riguarderanno, visto che il suo sogno è correre in MotoGP nel 2027. Ci sono contatti in corso ed esistono alcune possibilità di vederlo in top class l'anno prossimo, però i pochi posti a disposizione sono contesi da diversi piloti e non sarà facile assicurarsene uno.

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Nicolò Bulega

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