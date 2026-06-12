MOTOGPSUPERBIKE MOTOCROSS IN PISTA STORIE DI MOTO NOVITA’PAOLO GOZZI BLOGBOOKSHOP

SBK Misano: Bulega venerdi da fenomeno, Lecuona non c'è l'effetto MotoGP

Superbike
di Paolo Gozzi
venerdì, 12 giugno 2026 alle 15:54
Superbike Misano: Nicolò Bulega super nelle prove del venerdi
Iker Lecuona è sbarcato a Misano con il morale a mille dopo il settimo posto nella MotoGP in Ungheria. Un risultato formidabile da sostituto dell'infortunato Alex Marquez, tre anni dopo l'ultima volta in top class e senza conoscere a fondo la Ducati Gresini. L'entusiasmo però si è già smorzato nelle due sessioni del venerdi letteralmente dominate da Nicolò Bulega.
Qui dentro, dove ha mosso i primi passi da pilota, il mattatore Superbike non ha ancora mai vinto nella massima serie delle derivate. La pista di casa del rivale sembrava terreno adatto per il contropiede di Iker Lecuona. Che invece si deve di nuovo inchinare alla supremazia della punta Ducati. Nicolò ha archiviato la giornata con un supersonico 1'32"235, quattro decimi sotto il record ufficiale di Toprak Razgatlioglu. Un tampone arrivato in barba alle alte temperature del pomeriggio, più o meno nell'orario delle due gare lunghe. Il settimo round del Mondiale ha già preso la direzione. La solita da molto tempo a questa parte.

Iker Lecuona sul filo

Lo spagnolo, per la verità, alla fine ha pagato appena 144 millesimi. La competitività dunque è eccellente, ma Iker sembra sul filo del rasoio. Infatti a dieci minuti dalla fine ha perso l'anteriore in percorrenza alla Quercia, rialzandosi subito senza danni, a parte l'aletta di sinistra volava via. Bulega vince da ventidue gare, quest'anno non ha perso un colpo mentre Iker viene da quindici secondi posti di fila. Bisogna dare che lo sfidante ha una capacità di incassare veramente invidiabile. Nicolò attacca, Lecuona resiste. Ma dopo quanto emerso questo venerdi non pare disporre del potenziale per sparare nel colpaccio.

Yari Montella velocissimo 

Anche l'emergente campano è entrato nel club dei piloti capaci di scendere sotto il muro di 1'33", così come il britannico Sam Lowes che nelle ultime uscite è stato spesso "The Best of the Rest", cioè il miglior indipendente. La lista delle Ducati davanti stavolta si esaurisce qui, mentre al mattino erano sei in fila indiana. Merito di Axel Bassani che ha infilato la Bimota motorizzata Kawasaki in quinta posizione, davanti alla moto gemella di Alex Lowes. Dopo una mattinata in sordina, la marca riminese sembra aver imboccato la strada giusta. "L'obiettivo è arrivare dietro alla Ducati, che però ha un vantaggio abissale su tutte le altre" osserva sconsolato Pere Riba, il capo tecnico del britannico.

BMW sul fondo

Ducati leader e Bimota di rincorsa, la varietà tecnica della Superbike odierna è tutta qui. La Yamaha si consola (si fa per dire...) con il decimo posto di Xavi Vierge, mentre Andrea Locatelli chiude la giornata in quindicesima posizione. Incredibile lo sprofondo BMW, che qui veniva da due anni di dominio con Toprak Razgatlioglu. Adesso Miguel Oliveira è a mezzo servizio per l'infurtunio di un mese fa, il tester Michael van der Mark non ci ha ancora messo mano. E la Honda HRC? Meglio stendere il velo pietoso...
Superbike Misano: classifica delle prove del venerdi

Leggi anche

Superbike e sperimentazione: come andranno i dischi carboceramici Brembo?Superbike e sperimentazione: come andranno i dischi carboceramici Brembo?

Leggi anche

SBK Misano Prove 1: Bulega si porta avanti sulla pista "maledetta", Ducati senza limitiSBK Misano Prove 1: Bulega si porta avanti sulla pista "maledetta", Ducati senza limiti
Corsedimoto su Instagram, iscriviti qui al nostro canale di news
Foto: Silvio Tosseghini
Nicolò Bulega

diPaolo Gozzi

Continua a leggere

loading

Potrebbe anche piacerti

montella-superbike-misano
Superbike

Yari Montella su di giri: "Terzo nel Mondiale? Una cosa da matti!"

12 giugno 2026
Nicolò Bulega sorride nel box del team Aruba Ducati Superbike
Superbike

Superbike: la storia di Nicolò Bulega è un bell'esempio per i giovani piloti

12 giugno 2026
Superbike: Nel 2027 tutti i piloti useranno dischi freno Brembo in carboceramica
Superbike

Superbike e sperimentazione: come andranno i dischi carboceramici Brembo?

12 giugno 2026

Altre notizie

montella-superbike-misano

Yari Montella su di giri: "Terzo nel Mondiale? Una cosa da matti!"

Superbike
Norris

Formula 1: Il weekend spagnolo parte di color papaya, ma quante polemiche

Formula 1
AG Motorsport_result

Da Yamaha a Honda: cambio epocale per AG Motorsport Italia nella Sportbike

In Pista
Nicolò Bulega sorride nel box del team Aruba Ducati Superbike

Superbike: la storia di Nicolò Bulega è un bell'esempio per i giovani piloti

Superbike
Supersport Misano: Can Oncu partirà in Superpole in gara 1

Supersport Misano: Can Oncu la pole ruggente ma la cinese torna sotto

In Pista

Articoli popolari

Nicolò Bulega pilota Aruba Ducati Superbike seduto nel box rosso del team

Bulega spiega: perché l'exploit di Lecuona in MotoGP è una vittoria della SBK

Superbike
Pedro Acosta

Pedro Acosta rompe il silenzio su Ducati: "Sarà una grande sfida"

MotoGP
MotoGP 2026

Rivoluzione MotoGP: taglio costi, una sola moto e "coprifuoco" serale

MotoGP
Marco Bezzecchi e Jorge Martin piloti Aprilia MotoGP

MotoGP, caso Aprilia: vietato fare altri regali a Marc Marquez

MotoGP
moto3-fernandez-leopard-kotur-squalifica

“Immagine di Leopard gravemente danneggiata”: il caso che scuote la Moto3

In Pista

Loading