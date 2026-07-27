Con quali moto si possono allenare i piloti MotoGP? Cosa dice il regolamento

Dire che la MotoGP sia l'unico campionato che non consente ai propri partecipanti di potersi allenare, non è propriamente esatto. Vero: non lo possono fare con il loro principale "strumento" di lavoro, ovvero una MotoGP, ma nessuno vieta loro di allenarsi con moto iper-sportive di ultima generazione. Seppur con una regolamentazione in merito, espressamente specificata dall'ordinamento vigente.

IN PISTA E NELL'OFFROAD

La pausa estiva consente ai piloti della MotoGP di ricaricare le batterie o di riprendersi da recenti acciacchi, ma anche un'occasione per allenarsi più approfonditamente in sella alle rispettive moto di proprietà. Ai Ogura, non più tardi di settimana scorsa, si è allenato per 5 giorni su 7 in moto: 3 con la CRF Motocross, 2 con la propria Honda CBR 600RR tra Ebisu e Tsukuba. Giovedì scorso inoltre a Misano, nel corso delle prove libere pre- Racing Night del CIV , si sono visti in azione Pecco Bagnaia , Franco Morbidelli e Luca Marini, insieme a Valentino Rossi e altri piloti della VR46 Riders Academy e non solo in pista con le proprie supersportive.

IL REGOLAMENTO

Queste moto, tuttavia, devono rispettare una specifica regolamentazione in materia di preparazione. Con moto 1000cc, ergo della medesima cilindrata della MotoGP, ci si può allenare esclusivamente con moto omologate per la circolazione su strada. A prescindere dalla cilindrata, alle succitate moto per allenamento si possono chiaramente togliere fari e specchietti, apportare modifiche alle sospensioni, freni e cerchi ruota, così come all'impianto di scarico. Forme e dimensioni delle carenature devono essere le medesime del modello di serie: possono cambiare i materiali, ma non sono consentite modifiche di vario genere e tipo. Per quanto concerne gli pneumatici, si può provare solo con gomme disponibili in commercio approvate dal direttore tecnico FIM. Parlando di MotoGP, considerato il fornitore unico vigente, le Michelin Power 2 non rappresentano un problema in merito.